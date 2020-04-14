任天堂Switch本周在日本恢复出货

IT之家4月14日消息 据任天堂株式会社官方推特，Nintendo Switch和Nintendo Switch Lite游戏机本周将在日本恢复出货。

4月8日IT之家曾报道，由于冠状病毒引起的供应链中断而无法跟上不断增长的需求，任天堂暂停在日本出货Switch游戏机。

此外，目前日本的二手Switch网上拍卖平均中标价为5万日元左右（约人民币3261.7元），这一价格甚至比新品首发价格高出近5成。

恢复出货后，上述现象或许会有所缓解。