任天堂Switch本周在日本恢复出货

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家4月14日消息 据任天堂株式会社官方推特，Nintendo Switch和Nintendo Switch Lite游戏机本周将在日本恢复出货。
4月8日IT之家曾报道，由于冠状病毒引起的供应链中断而无法跟上不断增长的需求，任天堂暂停在日本出货Switch游戏机。
此外，目前日本的二手Switch网上拍卖平均中标价为5万日元左右（约人民币3261.7元），这一价格甚至比新品首发价格高出近5成。
恢复出货后，上述现象或许会有所缓解。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有