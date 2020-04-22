5G消息绝地求生：盘活短信or击垮微信？

日前，三大运营商联合宣布即将推出5G消息。一方面对传统短信业务进行功能升级，另一方面这也被外界视为试图再次向微信等即时通讯工具发起挑战。

不过正如此前的彩信和飞信一样，5G消息能否拯救传统短信业务仍是未知，挑战微信更是个遥远的目标。

资费设计、生态建设、隐私安全等，都会成为5G消息面临的挑战。

挣扎的短信业务

语音和短信业务，曾经是支撑运营商企业业绩增长的主要动力。不过随着微信等即时通讯工具的崛起，开始对运营商的这两项传统业务形成替代。

以中国移动为例，从2012年至今，其语音和短信业务收入几乎处于连年下滑的态势。语音收入从2012年的3680.25亿元下降至2019年的886.24亿元；短彩信业务收入从2012年的442.7亿元下降至2019年的286.48亿元。

这其中固然有近年来提速降费、取消漫游费等政策带来的不利影响，但背后更深层次的是微信等即时通讯工具具备的免费文本、语音、视频等功能，只需要耗费少量流量即可完成。

一个比较具有代表性的是2014年。此前在春节期间拜年短信被广泛使用，这会带动春节期间的短信使用量大幅增长。不过在2014年春节期间，中国内地移动短信发送量累计达到182.1亿条，除夕当日发送量达到110.4亿条，比2013年除夕下降8%，这也是拜年短信业务量首次出现下滑。

运营商也曾试图挽救短信业务，比如个人使用短信量减少，那就大量拓展企业用户。运营商们推出了面向企业的短彩信解决方案，并有众多服务商为之服务。

以某服务商在官网给出的方案为例，其向企业提供行业短信和营销短信两种方案。其中行业短信适用于验证码、通知、订单、物流等行业应用触发以及祝福类短信；营销短信适用于会员促销通知、打折促销、开业庆典、新品上市、活动通知等会员活动类短信。

企业短信的需求量确实在不断增长。比如顺丰等很多快递企业选择通过短信通知收件；摩拜在2017年高峰期的短信发送量是2亿条/月；滴滴2018年的短信费用接近9亿元。

不过这些面向企业的方案仍旧采用类似个人短信业务的按条收费模式，量大从优，短信单价远远低于个人短信业务的收费。上述服务商提供的行业短信方案中的一个套餐费用是：35000元/1000000条，套餐单价：0.035元/条。

企业短信业务进一步促进了运营商短信业务量的增长，但实际上，由于单价的降低，短信业务收入并未实现同步增长。

根据工信部公布的数据，由于网络登录和用户身份认证等安全相关服务不断渗透，大幅提升了2019年的移动短信业务量。2019年全国移动短信业务量比上年增长37.5%，增速较上年提高23.5个百分点；但移动短信业务收入完成392亿元，与上年持平。而今年一季度，在移动短信业务量快速增长的同时，收入却又出现下降。

从中国移动的数据来看，其短彩信业务收入从2012年至2016年快速下滑，而从2016年至今，则一直稳定在280亿元左右，几乎未有增长。

能否对标微信？

此次三大运营商联合推出5G消息，被外界认为是为了避免语音和短信业务收入继续大幅下滑，再次向微信发起了冲锋。

从官方对外展示的功能来看，5G消息确实与微信的一些功能有所重合。比如支持发送文本、图片、语音、视频、位置等内容，个人消息上支持点对点消息、群发消息和群聊消息。

如果将5G消息的功能与微信对比，确实有些对标的味道。中国移动研究院业务研究所所长黄更生在对5G消息进行解读时就表示，5G消息继承了传统短信免注册登录、免安装应用等特性，同时采用统一的国际标准，与采用私有协议的App应用“孤岛”相比，5G消息在互联互通上拥有优势。

与此前运营商为了狙击微信等即时通讯工具而推出的飞信、易信等App相比，5G消息由于三大运营商的联合，以及众多主流手机厂商的加持，在互联互通和用户基数上确实会有相对良好的基础。

不过打败微信的从来不是另一个微信，这不仅是运营商们惨败后的经验教训，也在阿里曾大力推广的来往失败上也得到了验证。

实际上，在飞信沉寂之后，中国移动近两年将其升级为和飞信，主打办公协同，同时也具备了5G消息的融合通信功能，但在市场上的声量并不大。

分析人士认为，用户在微信等即时通讯工具上的使用习惯已经相对固定，同时微信的功能也不仅仅是当初的即时通讯功能，而是囊括了朋友圈社交、支付、信息内容、以及建立在小程序上的庞大应用生态。

“要替代微信不太现实，但基于手机的基础短信功能入口，抢占一定的用户时长是有可能的。”该人士称，但至于能否拯救短信业务，也还是未知数。

其中一个关键因素就是5G消息的资费问题。相关运营商企业向新浪科技表示，由于5G消息还未正式商用，在具体资费上还未有明确的对外计划。所以目前也暂时无法评估5G消息对普通用户的吸引力如何。

5G消息官宣后，就有网友评价称：“最重要的资费问题还没说，如果像短信一样按条收费，我是不会用的。”

这也是在彩信业务和飞信业务上的问题之一。彩信业务虽然也实现了能够发送富媒体消息，但消息容量有限制，单条价格也比普通短信高出许多；飞信实现了中国移动用户之间的免费发送，但跨运营商发送仍然要收费。

有业内人士猜测，为了避免重蹈彩信和飞信覆辙，5G消息有可能会采取按流量收费的计价模式。不过由于5G时代流量单价的大幅下降，采用流量计费又能为运营商带来多少新增收入，还是个问号。

企业市场的空间与挑战

实际上，5G消息也是运营商在5G时代对5G应用场景的一次探索。

目前，由于5G商用时间并不长，网络建设和终端普及仍旧不算太好，更重要的是，5G杀手级应用也未出现。

此前，运营商已经在基础通信服务上做过一些尝试。比如5G视频彩铃，将短视频引入彩铃设置，改变了传统彩铃的单一形式。除了面向个人之外，5G视频彩铃还可为家庭、企业、政府等各类用户提供专属定制内容服务。

5G消息也一定程度上延续了这一思路，借助5G网络和5G手机的特性，来对传统的语音、短信等基础功能进行升级，同时将目标用户从C端进一步拓展至B端和G端。

5G消息在面向个人用户的功能之外，另外一大看点便是行业消息功能，企业和个人之间也可以发送消息，企业还能够通过5G消息为个人提供众多服务。

以官方演示的12306为例，用户可以通过发送语音或文字，在5G消息中实现车票预订、支付、改签等操作，甚至无需跳转，可在消息界面直接支付。此外，这些功能还将覆盖出行、餐饮预订、邮箱办公等众多领域。

实际上，运营商此前已经和一些手机厂商在推动智能信息/增强信息服务，在一些简单功能上实现了5G消息的雏形。比如在支付宝的短信界面，下方就具有联系客服、企业百科、查看应用这三个功能，比传统短信在功能和交互上是相对丰富一些。

对于企业来说，5G消息确实能够在即使用户未下载自家App时，也能加强与用户的交互，实现营销、业务、服务等方面的有效触达。同时，企业用户相对个人用户来说收费潜力也更大，这是运营商在5G消息上可深入挖掘的商业模式。

如果运营商在5G消息上的设想能够实现，也意味着用户生活服务的入口将回归到运营商掌握的短信入口上来，这是更加具有商业空间的所在。

根据运营商和手机厂商对外释放的消息，5G消息即将在6月正式商用。但除了硬件厂商之外，运营商能够吸引多少软件厂商加入才是关键所在，这也是5G消息生态能够不断壮大的前提。

另外对于5G消息的行业消息功能，也有用户表达了担忧，比如是否会加剧骚扰短信的进一步泛滥？运营商们也需要给出相应的解决方案。