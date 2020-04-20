中国移动宣布： 5G 信号将覆盖珠峰峰顶，共 5 个 5G 基站

IT之家4月20日消息 中国移动官方宣布，“5G上珠峰”专项行动取得实质性进展，截至4月19日15时30分，中国移动已完成5300米珠峰大本营、5800米过渡营地的3个5G基站开通工作，预计4月25日前完成6500米前进营地2个5G基站以及所有点位的建设开通，届时，中国移动5G信号将覆盖到珠峰峰顶。

中国移动“5G上珠峰”活动计划在海拔5300米珠峰大本营、5800米过渡营地、6500米前进营地，通过SA+NSA组网的形式建设5个5G基站。据IT之家了解，为保障好此次行动，中国移动共派出150余名员工负责建设与维护保障。同时，对珠峰保障区周边的177公里传输干线及沿线节点机房进行升级改造和维护加固，打通拉萨—成都核心网，在海拔5300米、5800米、6500米海拔高寒区域新增铺设光缆25公里，同步使用华为设备建成开通3个4G基站和5座5G基站，12名网络维护优化人员坚守在海拔5300米以上的区域7*24小时值守，保障珠峰区域网络畅通、性能良好。

中国移动表示，在建设方案设计时采取对自然环境破坏最小的铠装光缆布放的方式进行建设，确保在核心区域内不开挖、不破坏；同时在施工过程中统一设立生活区，对生活和施工垃圾进行统一集中处理。为切实保障实现光缆布放至6500米前进营处的目标，提前对施工建设人员进行登山训练，并签订责任书，确保该项工作顺利安全实施。