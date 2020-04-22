《堡垒之夜》正式登陆谷歌Play商店：Epic“忍辱”支付30%抽成

IT之家4月22日消息 在正式推出18个月之后，Epic Games的《堡垒之夜》手游已经登陆Google Play商店，现在玩家们可以通过谷歌商店直接下载该游戏，而无需专门到官网下载。

Epic表示，他们之所以这样做，是因为谷歌通过警告用户可能不存在的潜在安全问题，并将任何未通过Play Store发布的软件定性为恶意软件，使第三方软件处于不利地位。

“在Google Play商店之外的Android平台上运营Fortnite 18个月后，我们已经有了一个基本的认识。"Epic的声明中写道。"谷歌通过技术和商业措施使在Google Play之外下载的软件处于劣势，比如对已下载和更新的软件重复出现可怕的安全弹窗，制定限制性的制造商和运营商协议和交易，谷歌的公关将第三方软件源定性为恶意软件，以及Google Play Protect等，彻底封杀在Google Play商店之外获得的软件，使其处于劣势。”

基于以上原因，Epic表示，现在他们将通过官方的安卓渠道发布游戏，这意味着该公司将向谷歌支付Play Store规定的所有应用内购的30%的抽成费用。Epic首席执行官蒂姆-斯威尼（Tim Sweeney）一直以来都是苹果的App Store和谷歌的Play Store的尖锐批评者，指责这两个平台滥用各自的市场地位，向开发者收取过多的费用：“在这个世界上，30%的商店税是一个很高的成本，因为在这个世界上，游戏开发者的70%必须覆盖开发、运营和支持游戏的所有成本。30%的抽成与这些商店所提供的服务成本不成比例，比如支付处理、下载带宽和客户服务等。”

Epic在声明中称：“我们希望谷歌能在不久的将来修改其政策，让所有开发者都能通过开放的服务，包括支付服务在内的开放服务，在公平竞争的环境下，在Android和Play Store上与客户自由接触并进行商业交易。”

IT之家了解到，Epic曾试图通过Play商店销售《堡垒之夜》而不支付30%的标准费用，遭到谷歌拒绝。