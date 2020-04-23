摩托罗拉Edge+旗舰机发布：配90Hz瀑布屏/1亿像素摄像头，约售7000元

IT之家4月23日消息 摩托罗拉推出旗舰手机了，刚刚该公司发布了全新的Edge系列旗舰手机，有两款，分别是普通版Edge和高端版Edge+，采用了瀑布屏，支持5G网络。

摩托罗拉Edge +：

摩托罗拉Edge +是一款久违的Moto旗舰机型，采用了6.7英寸HDR10 + AMOLED屏幕，是摩托罗拉首款刷新频率为90Hz的屏幕，1080p +分辨率并不是很高。一个25MP自拍相机位于左上角的打孔中，支持屏下指纹。

Edge +的美国版本支持毫米波5G网络，承诺在Verizon的网络上工作的下载速度可达4Gbps，这是Moto的第一款正式的5G手机。其它版本则将支持sub-5GHz的5G网络。

该机还搭载了1.08亿像素传感器，位于f / 1.8镜头后面，并且支持光学防抖，该传感器进行4合1像素合并，可生成2700万像素照片。还有一颗800万像素的长焦摄像头，拥有3倍光学变焦（也有OIS）。另一颗是1600万像素的超广角摄像头（117°），还有一个ToF摄像头，也可以拍摄微距照片，这款手机支持录制6K视频。

摩托罗拉Edge+自然搭载了骁龙865处理器，搭配了12GB LPDDR5内存以及256GB UFS 3.0存储。内置5000mAh电池，通过USB-C接口可进行18W快速充电。摩托罗拉宣称，这块电池的容量足够大，可以使用2天。手机还支持双向无线充电，无线充电速率为15W，反向充电速率为5W。

值得一提的是，摩托罗拉Edge+和Edge还保留了3.5mm音频插孔。

在美国，摩托罗拉Edge+将由Verzion独占，并将于5月14日发售，提供酒红色和灰色两种颜色，售价为1000美元（约7083元）。全球版也将在5月推出，售价1199欧元（约9192元）。

摩托罗拉Edge：

摩托罗拉Edge和Edge+非常相似，只是配置低一点。仍然采用一块6.7英寸90Hz的屏幕，但没有HDR10+支持。芯片组是骁龙765G，只支持sub-6GHz的5G。另外，全球版的RAM容量是6GB，北美版为4GB。存储容量为128GB，支持microSD扩展，Edge+则不支持。

背面的三摄像头中，主摄像头换成了6400万像素的传感器，另外也有一个超广角和一个长焦摄像头，外加一个ToF模块，自拍摄像头也是2500万像素。

摩托罗拉Edge的电池容量为4500mAh，略小一些（但还是挺大的），保留了18W的有线充电速度。不过，不支持无线充电。

另外，这两款Edge手机都拥有强大的立体声扬声器。

IT之家了解到，摩托罗拉Edge手机将于5月登陆欧洲、拉丁美洲和亚太地区，随后将在美国上市，售价为599欧元（约4592元），有太阳黑和午夜洋红色两种颜色。