美光推出低功耗DDR5 DRAM芯片，将用于摩托罗拉Edge+新旗舰手机

4月23日，内存和存储解决方案领先供应商美光科技（ Micron Technology）今日与摩托罗拉公司联合宣布，摩托罗拉新推出的motorola edge+ 智能手机已搭载美光的低功耗 DDR5（LPDDR5）DRAM 芯片，从而为用户带来完整的5G体验。美光与摩托罗拉紧密协作，依托高带宽的内存及顶级处理性能，使 edge+ 手机能充分利用5G网络的速度。

motorola edge+ 搭载了业界领先的美光12GB LPDDR5 DRAM 内存，为用户带来流畅、无延迟的体验。得益于5G所具备的更快传输速度和更低延迟等特性，该款手机为包括网络游戏和娱乐直播在内的云应用带来性能提升。

美光移动产品事业部高级副总裁兼总经理 Raj Talluri 博士表示：“美光与摩托罗拉基于该款智能旗舰手机的合作体现出移动设备制造商极其重视下一代存储解决方案，以期为用户带来更高性能和更丰富的体验。美光携LPDDR5助力5G智能旗舰手机设计，其背后凸显了手机产业链里的通力协作。”

▲美光低功耗 DDR5（LPDDR5）DRAM 芯片

摩托罗拉对于这一款芯片也抱有很高的期待，其旗舰产品部门负责人 Jeff Snow 表示：“消费者一直在寻求速度更快、效率更高、性能更强大的智能手机，我们与美光协作推出了能够满足所有这些需求的设备。motorola edge+搭载美光LPDDR5内存，为我们带来了身临其境的显示效果、清晰的音频和专业级的图像处理性能，由此创造出独特的全方位消费者体验。”

motorola edge+ 外观

根据美光官方的消息，美光 LPDDR5 DRAM 内存 可以将带宽提高 50% 以上，和上一代 LPDDR4 相比，能效提升超过 20%，从而使智能旗舰手机的续航能力得以增强。

《摩托罗拉Edge+旗舰机发布：配90Hz瀑布屏/1亿像素摄像头，约售7000元》