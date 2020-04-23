《绝地求生》Steam迎5折优惠，49元吃鸡

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IT之家4月23日消息 《绝地求生》在Steam开启了5折促销活动，只需49元即可入手，这个价格也持平史低价格。
IT之家了解到，《绝地求生》上次打折是在去年年底，这应该算是这部作品今年开年以来的首次打折，本作在Steam上好评率为52%。
游戏简介：
绝地求生(PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS)是战术竞技类型的游戏，每一局游戏将有100名玩家参与，他们将被投放在绝地岛(battlegrounds)的上空，游戏开始跳伞时所有人都一无所有。
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