《绝地求生》Steam迎5折优惠，49元吃鸡

IT之家4月23日消息 《绝地求生》在Steam开启了5折促销活动，只需49元即可入手，这个价格也持平史低价格。

IT之家了解到，《绝地求生》上次打折是在去年年底，这应该算是这部作品今年开年以来的首次打折，本作在Steam上好评率为52%。

游戏简介：

绝地求生(PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS)是战术竞技类型的游戏，每一局游戏将有100名玩家参与，他们将被投放在绝地岛(battlegrounds)的上空，游戏开始跳伞时所有人都一无所有。