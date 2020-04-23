百度副总裁尹世明离职，高管频繁离职已是常态

4月23日午间消息，据36氪报道，百度副总裁，百度智能云事业群组总经理尹世明，以及智能云事业群组副总经理张志琦已于近期离职百度。

对此，百度方面暂无回应。

此前，3月13日，百度CTO王海峰发内部邮件宣布对云业务进行架构调整，百度智能云的云计算、智能金融、智能客服、渠道生态等业务的负责人直接向王海峰汇报，尹世明、张志琦将另作安排。

据新浪科技了解，尹世明的职务变动有一段时间了，知情人士透露，实际上在春节前架构调整的时候就已经作出调整，云业务相关负责人直接汇报给王海峰。

此前，2019年9月，百度宣布将智能云事业群组与CTO体系融合，尹世明团队向集团CTO王海峰汇报。2020年1月8日，百度将ACG（百度智能云事业群组）与AIG（AI技术平台体系）、TG（基础技术体系）、整合为“百度人工智能体系”（AI Group、缩写为AIG），继续由百度CTO王海峰负责。

资料显示，加入百度前，尹世明曾任苹果大中华区企业部总经理和生态系统负责人，SAP全球销售总裁助理，SAP大中华高级副总裁等职务。2016 年尹世明被百度前总裁张亚勤招入，任百度云总经理。此后尹世明搭建了百度云计算业务商业化体系，是百度云的“一把手”。

2018年年底，李彦宏在内部信中宣布了智能云事业部（ACU）升级为智能云事业群组（ACG），同时承载AI to B和云业务的发展。ACG由尹世明负责，向张亚勤汇报，张亚勤同时继续负责EBG和IDG。

近一两年，高管频繁离职在百度内部已是常态。2018年5月17日，百度发布2019年一季度财报的同时，宣布了百度高级副总裁、搜索公司总裁向海龙辞职的消息，伴随向海龙辞职的，是百度搜索公司战略转型为移动生态事业群组，沈抖晋升为高级副总裁。

2019年9月，消息称百度副总裁王路将离职。而在王路之前，除了向海龙，半年内，百度副总裁吴海峰、百度副总裁顾国栋、百度副总裁赵承、百度执行总监孙雯玉均辞职。

资料显示，这些离职高管大多是百度10年以上老将，其中向海龙14年，吴海峰13年，孙雯玉12年，赵承13年左右，且都为百度搜索公司管理层。

2019年10月，又有消息传出百度CFO余正钧或离职，不过百度方面予以“坚决否认”。

2019年，是百度组织架构大调整的一年。早在当年3月，李彦宏通过内部信宣布了百度干部年轻化计划，张亚勤是申请加入退休计划的第一位高管，他将于十月从百度公司退休。李彦宏在公开信中还宣布了新的人才梯队建设计划，百度将加速干部年轻化的进程，选拔更多的8090后年轻人进入管理层。

对于尹世明的离职，有内部人士表示，也是顺应公司战略的调整。