主流服务云端对决：华为云HECS/阿里云S6谁更强

随着云服务的兴起，大量的企业应用都纷纷上云，区别于传统的物理服务器，云服务器更容易上手，部署也更加快捷，这就催生了大量的云服务提供商，国外诸如微软、亚马逊、谷歌都有自己的云服务，而国内市场包括阿里云、腾讯云、百度云、华为云、金山云等云服务商也不断的面向市场提供各种不同层级的云服务。



我们熟知的，阿里巴巴数字经济体系、腾讯游戏体系等等，这些企业重大战略方向所有的服务能力基础都是建立在服务器基础上的，只有这样，所有配套的互联网、智能交互、数据分发等各类服务才能得到支持。如今，绝大部分厂商均选择将自家的生态部署在云服务器上，这也体现出云服务器作为一项基础设施已经转变为一项服务，这就是我们说的IaaS——基础设施即服务。

现阶段，国内大量的服务都是中小型级别，这些就是云服务的主流使用群体。这些服务需求方往往会选择更加灵活和更具性价比的入门级云服务产品，阿里云在这方面则主打共享型S6实例，而华为云近期面向中小型需求的客户推出了HECS服务器产品。接下来，IT之家通过测试，一起来看一下华为云HECS（云耀云服务器，以下简称“HECS”）和阿里云共享标准型S6实例（以下简称“ALS6”）实际的表现如何。

服务器基本参数

华为云HECS提供1C1G、1C2G、1C4G、2C4G、2C8G、4C8G、4C16G、8C16G、8C32G九种规格。阿里云共享标准型S6实例同样提供上述规格服务器产品。二者都提供丰富的规格选择，这为各类中小型云服务有了更多的选择空间。

测试过程，我们选择HECS和ALS6位于北京的机房，测试配置均为4C8G。具体配置如下：

除了两台测试机，IT之家还各选用一台同样配置的HECS和ALS6作为陪练服务器，陪练服务器用于网络时延测试。接下来让我们看看HECS和ALS6具体表现如何。

处理器与内存性能

HECS采用的处理器基频为2.6GHz，而ALS6采用的处理器基频为2.5GHz。多核为不同业务的处理提供了更多的性能保障，而单核能力强大与否决定着业务能否快速进行。

处理器表现上，我们使用Geekbench 3.4.2对HECS和ALS6进行处理器的跑分，经过连续五次跑分，我们取单核整型、单核浮点型、多核整型、多核浮点型四个跑分结果的平均值来对HECS和ALS6的处理器性能进行对比，结果如下：

通过Geekbench 3.4.2的跑分数据我们可以看到，由于HECS所采用的处理器基频更高，因此在单核性能上更具优势，这种优势在多核的跑分中同样得到延续，在多核运算测试中HECS相比于ALS6优势非常明显。得益于基频性能的优势，HECS的计算能力显然比ALS6更好一些。

接下来我们通过stream内存测试工具对HECS和ALS6内存表现进行测试。stream是业界

广为流行的综合性内存带宽实际性能测量工具之一。stream支持Copy、Scale、Add、Triad四种操作。

Copy它先访问一个内存单元读出其中的值，再将值写入到另一个内存单元。Scale操作先从内存单元读出其中的值，作一个乘法运算，再将结果写入到另一个内存单元。Add操作先从内存单元读出两个值，做加法运算，再将结果写入到另一个内存单元。Triad的表示将Copy、Scale、Add三种操作组合起来进行测试。

测试前，我们需要对stream的C文件进行编译，编译代码如下：

gcc -O3 -fopenmp -DSTREAM_ARRAY_SIZE=64000000 -DNTIMES=10 stream.c -o stream

这里的内存测试我们同样对测试服务器进行五次测试取平均值，具体测试数据如下：



通过测试我们看到HECS内存表现远好于ALS6，稳定性更高更可靠，内存性能表现更好。

网络性能

一般而言，各家云服务厂商允许用户在同一机房申请多台服务器搭建各种服务，这种服务被称之为虚拟私有云，是用户可以在这些服务器之间自由配置IP地址段、子网、安全组等子服务，也可以申请弹性带宽和弹性IP搭建业务系统。

不过，使用入门级服务器产品部署业务，往往并不需要太大的服务器集群进行大量的性能计算。因此在网络性能上并不需要像大型云服务器要求那么高。因此，我们这次只对HECS和ALS6两款产品进行简单的时延测试。

这里我们使用一台测试机和一台陪练机作为测试基础进行测试。首先进行ping时延测试，具体测试代码如下：

ping-c 120

测试结果如下：



通过测试我们发现，HECS的ping测试时延更低一些，在0.1毫秒上下，HECS在服务器内网间时延上更有优势。

存储性能

现阶段不同云厂商会提供不同类型、性能规格的云存储服务以应对多样业务场景，这里我们选择主流的SSD云硬盘来测试存储性能。云硬盘是一种为ECS、BMS等计算服务提供持久性块存储的服务，能通过数据冗余和缓存加速等多项技术，提供高可用、稳定的低时延性能。

一般来讲，业务部署至云服务器上，该台云服务器往往需要“身兼数职”如存储大量文件、业务执行等。

存储规格选型上，我们选择了1000G的华为云超高IO云硬盘、阿里云SSD硬盘，分别挂载到HECS和ALS6上作为系统盘，并使用fio对其进行性能测试。测试结果如下：

在随机读写测试中，HECS性能为3.3万IOPS，顺序读写测试中，HECS吞吐量为350MB/s。而阿里云在随机读写性能并没有稳定的达到标称的2.5万IOPS，实际随机读写能力稍微低于标称大小，顺序读写吞吐量为300MB/s。

通过测试数据我们可以看出，华为云超高IO云硬盘挂载到HECS后可以达到其宣称的指标规格，性能优于阿里云SSD硬盘，同时在稳定性方面也更胜一筹。

总结

通过对比测试我们看到，HECS与ALS6作为定位相近的云服务器产品，HECS显然更具优势，在处理器性能、内存稳定性、内网时延、存储表现上，HECS更好一些。

对于很多公司部署自家业务来讲，HECS和ALS6都是不错的选择，不过，服务器购买往往要最经济实惠才能很好的控制成本。IT之家梳理了这两款服务器产品裸机价格，整体价格相当，不过HECS相比于ALS6更实惠一些，当然，具体也需要看实际规格与配置情况。

HECS和ALS6两款服务器产品定位差不多，但通过实际的测试来看，HECS在性能表现远好于ALS6，同时价格上的优势让这也为不少企业减轻了一定的运营成本。

HECS非常适合中小型企业的中轻度项目需求，比如常规的网页展示、电商网站、邮件服务或是APP小程序后端，这些对服务器压力不是很大，当然，HECS也可以针对企业内部的需求建设专门的人力资源管理系统、费用申报系统、内部审批系统等针对企业内部的专项管理系统，以此来减轻日常纸质文件的传递的麻烦，做到无纸化办公。如果企业有更大规模的使用需要，利用HECS构建企业内部的服务器集群也是可以的，这样既能保证日常使用需要，同时也能弹性的控制成本。

HECS作为华为云最新推出的主打易于开通、易于搭建、易于管理的高性价比弹性云服务器，目前也在进行促销活动，对于企业而言，中轻度负载业务部署采用HECS是个实惠的选择。