【IT之家评测室】华为路由 AX3 Pro 体验：一碰连接Wi-Fi 6+

在3月底的Wi-Fi 6+线上技术沟通会上，华为发布了两款Wi-Fi 6+路由器产品：华为路由AX3/AX3 Pro，并在华为P40系列发布会上正式公布了两款路由器的价格，分别是229元和329元。IT之家早已拿到该路由器，并体验了一段时间的华为路由AX3 Pro，简单和大家一起聊聊它。

外观

华为路由AX3 Pro包装干净利落，正面印着路由器本体，四四方方的包装盒，拿在手中也很轻盈，说明路由器本体也很轻巧。特色卖点印在包装盒左上角。

包装盒内除了路由器本体、电源线和一本说明书外，别无他物。

华为路由AX3 Pro四根天线是合起来贴着路由器主体的，我们将天线逐一竖起来会发现，其阻尼感较强，既没有卡得太死掰不动的感觉，又没有卡的太松不方便操作的感觉。

华为路由AX3 Pro的外观设计和华为WS5200基本相同，区别在于其中一根天线上印有Wi-Fi 6+的字样。路由器正面中央拥有一个“H”键，Logo就是华为智能家居App的标识。路由器的指示灯与“HUAWEI”标识和开关处于同一轴线的相邻面上，细条装的指示灯，红色代表无网，绿色代表网络正常。

与四根大天线相连的背面有4个千兆以太网WAN/LAN二合一端口，左右两侧则分别是电源接口及复位键。

外观部分就简单介绍到这里，下面我们来看看华为路由AX3 Pro的硬件配置。

配置

根据官方的资料，华为路由AX3 Pro支持1024-QAM和160MHz超大频宽工作模式，连接5GHz频段实际下载速率可超过1Gbps，理论上网速够快的话，10秒一部高清电影不成问题。同时AX3 Pro兼容Wi-Fi 5的160MHz频宽模式。华为Wi-Fi 5旗舰手机也支持160MHz频宽。

处理器方面，华为路由AX3 Pro采用凌霄四核1.4GHz CPU，算力高达12880 DMIPS，Wi-Fi 6智能分频，大幅提升多设备连接效率，双频总接入设备数量可达128个。

此外，华为路由AX3 Pro的2.4GHz和5GHz分别配备两颗独立信号放大器，支持Wi-Fi 6和Wi-Fi 5的设备均能享受到更好信号。

安装与使用

AX3 Pro安装过程非常简单：插电源、插网线、完成。由于路由器后面的4个网线插口都是WAN/LAN二合一设计，可以根据需要选择任意插口连接网线。

安装完成后，第二步则需要进行配置操作。首先需要使用一台手机或电脑连接到新路由器上，打开WLAN设置，在列表中选择对应路由器（不同设备显示名称也不同），笔者分别打开华为P30 Pro和华为P40 Pro的WLAN设置，可以看到，两台设备的WLAN列表略有不同，P30 Pro只是单纯显示了信号强度，支持Wi-Fi 6的P40 Pro显示为Wi-Fi 6+。

▲左P30 Pro，右P40 Pro

另外连接速度也差别很大，支持Wi-Fi 6的华为P40 Pro与AX3 Pro连接时，其连接速度可达2401Mbps，

▲左P30 Pro，右P40 Pro

当设备成功连接后，就可以进行网络配置了。默认情况下会自动弹出网页端配置页面，也可以通过“智慧生活”App配置路由器，IT之家更推荐通过后者进行配置操作，可以顺便将路由器绑定至“智慧生活”中，且后续更便于IoT管理。

不过在App中配置时部分界面无法截屏，不利于展示，因此笔者在此以网页端配置为例进行演示。

点击开始配置后，AX3 Pro首先会进行简单的网络检测，笔者在首次配置时未接入网线，就会有以下提示：

▲此时提醒用户排查问题，也可以“先不插网线，继续配置”。

随后是选择上网连接类型，和市面上大多数路由器相同，AX3 Pro提供了宽带账号上网（PPPoE）、自动获取IP（DHCP）、静态IP和Wi-Fi中继，共四种类型选择。也可以一键从旧路由器获取网络配置，这项功能很适合那些忘记宽带账号的用户使用，在此我们先跳过。

然后到了最后的配置阶段，AX3 Pro支持“5G优选”功能，即2.4GHz和5GHz信号合并显示，在等信号强度下优先连接网速更快的频段。这个功能优点是用户无需手动选择要连接的频道，交给路由器自动分配即可。倘若想强制设备始终保持连接在某一频段的话，将该功能关闭即可。

在Wi-Fi功率模式中，网页配置时可选择“Wi-Fi穿墙模式”或“Wi-Fi一般模式”两种功率，与其他家电相比，路由器的功率再大又能大到哪里去呢？果断选大功率的“Wi-Fi穿墙模式”就完事了。

而在网络模式中，AX3 Pro提供了“IPv4”和“IPv4&IPv6”两个选项，在选择后者时，AX3 Pro提示“当前IPv6在试推广阶段，网络环境尚未成熟，可能发生网络不稳定、无法上网的情况”，如果不是特别需要，选择成熟稳定的“IPv4”即可。

到这里，华为路由AX3 Pro的安装及Wi-Fi设置全部结束，操作顺利的话几分钟即可完成。经过短暂的配置过后，便可重新连接使用路由器了。

在连接路由器方面，AX3 Pro除了常规的密码连接，还支持NFC一碰连功能，IT之家实测非华为品牌手机，只要拥有NFC功能，均可使用一碰连功能连接到AX3 Pro上。步骤也非常简单，直接打开手机NFC并贴在路由器右下角，手机端便弹出一键连接提示，点击“连接”即可。如果家中来了客人，TA向你询问Wi-Fi密码时，你大可以利用这个实用的小功能，在朋友面前“炫技”一番。

而使用华为其他系列机型，还可以通过HiLink功能快速连接路由器。在WLAN列表中选中路由器进入到密码输入界面时，AX3 Pro便会自动搜索附近支持HiLink功能的设备（指示灯进入呼吸状态），此时只需轻轻按一下路由器上的“H”键，就可以快速连接路由器了。不止手机，其他支持HiLink的设备均可通过此方式连接路由器。

▲左NFC一碰连，右“H”键连接

至此，路由器连接配置完成，如果想对路由器进行更多配置调整，可以在网页端和“智慧生活”App端进行设置，不过每次想进入路由器管理页都要在浏览器中输入长长一串地址，怪麻烦的，而且网页端只有很基本的功能，因此想要发挥AX3 Pro的全部“实力”，还是建议下载“智慧生活”App，配套食用，口味更佳。

首次进入App后，会提示是否绑定账号。绑定后带来的好处多多，当其他IoT设备连接到AX3 Pro时，便能自动添加到“智慧生活”App中，省去了手动逐一添加设备的步骤，当然不绑定也是能正常配置路由器的，按需操作即可。

下面我们来看一下这款路由器具体都有什么功能：

如上图所示，AX3 Pro囊括了当下市面上路由器所支持的全部功能，包括接入设备管理、手游加速、儿童上网保护、网络测速、安全防火墙、网课加速等功能。

设备管理顾名思义，可以App中随身随地查看路由器接入设备，并对接入设备进行管理操作，若想针对某台设备进行网络限制，动动手指即可快速搞定。

在设备管理中衍生了一项名为儿童上网保护的功能，该功能可以限定连接设备上网时长、上网时段以及应用限制等等，从而合理规划孩子的上网时长，有效防止孩子沉迷于游戏、视频以及各类社交App。还能对色情、暴力、博彩等不良网站进行拦截，保护孩子健康上网。此外，家长可以在App中查看孩子上网数据统计和常用应用统计等数据。

今年的疫情催生了网课的发展，华为路由AX3 Pro也为网课做了功能优化，提供网课加速功能。据官方介绍，该功能通过智能业务识别，保障网课数据有限转发，从而大幅减少Wi-Fi丢包和延时。对于有网课需求的用户来说，这项功能可以进一步提升网课稳定性。

AX3 Pro也内置手游加速功能，据官方介绍，Wi-Fi 6相比Wi-Fi 5本身就能带来更低时延，AX3 Pro所搭载的凌霄Wi-Fi 6芯片更是通过软硬结合建立一个独立的高优先级、低时延通道，当华为手机开启手游时，路由器会智能识别，将游戏数据送入低时延通道，从而降低20%左右的游戏延迟。

除了上述的基本功能，华为路由AX3 Pro还拥有多个安全防火墙功能，其中包括防暴力破解、防蹭网、防劫持、绿色上网和设备保险箱五项保护。

在网络安全问题日益严峻的今天，不光是心智尚未健全的未成年人，即便是成年人也会在网络安全问题上受到困惑，诸如恶意链接诈骗、电信诈骗等。基于这样的网络问题，华为路由AX3 Pro安全功能就显得尤为重要了。

在防蹭网方面，AX3 Pro提供了三种模式：密码模式、授权模式和白名单模式。密码模式为最基本的防蹭网措施，设置在该模式下，输入正确的Wi-Fi密码即可连接路由器；授权模式则是在密码模式的基础上增加了一个授权的步骤，当有新设备正在连接路由器时，需要在输入正确的密码之后，多一步授权的操作；白名单则是最高级别的措施，该模式下只有白名单中的设备可以连接路由器，即使没有设置Wi-Fi密码。通常情况下，使用密码模式足矣。

另外在路由器配置页的最下方，有一个“+”号按钮，用户可以下载额外的路由器应用，以丰富路由器功能。

性能

其实对普通用户而言，信号和稳定性才是衡量路由器好坏的硬性标准。鉴于此，我们看一下华为路由AX3 Pro的网络性能及覆盖能力到底如何。测试房间结构如下，约80平，宽带为200M。

IT之家首先在①客厅处简单测试了一下当前网络的带宽，如下图所示：

随后笔者继续分别测试了一下手机连接路由器和王者荣耀服务器的Ping值，如下图所示：

▲连接路由器

▲连接王者荣耀服务器

不难看出，在无遮挡的情况下，手机与路由器连接的平均时延仅有4.63ms，王者荣耀平均时延也低至24.27ms。

之后依次在①客厅、②卧室、⑤卫生间、⑥厨房、⑦楼道进行Wi-Fi信号测试，路由器关闭“5G优选”，仅连接5GHz频段，分别对应下图中的位置1-5。

即便是在隔了几堵墙的卫生间中依然可以提供良好的网络环境，即使走到门外的楼道中，还是可以保持5GHz频段的Wi-Fi连接，对于5GHz信号来说实属不易。

除了最基本的网速以外，在时延及抖动、丢包方面，华为路由AX3 Pro也保持着较高的水准。

总结

从实际的测试来看，华为路由AX3 Pro可以说是物超所值，笔者所在的80平房间内基本无死角覆盖。不过由于设备有限，无法进行设备连接上限进行测试。

不过根据官方的说法，华为路由AX3 Pro双频总接入设备数量可达128个。虽然实验室数据看似有点夸张，但从实际表现来看，满足普通家庭、工作室的正常稳定的连接没什么问题。

从性价比方面来看，华为路由AX3 Pro得益于华为在通信技术领域的能力，这款华为性价比路由器的“本职”能力可以说，无需担心。未来的家庭宽带发展趋势是千兆级别，而这对于华为路由AX3 Pro来说，依旧是拿手好戏。目前这款路由已经在电商平台开启预售，感兴趣的朋友们可以关注一下。