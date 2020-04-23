【IT之家评测室】华为nova7 Pro初体验：自拍为先，颜值在线

就在今天，华为发布了全新一代nova系列新品，囊括了华为nova7 SE、华为nova7和华为nova7 Pro三个型号。我们都知道，nova系列一直主打的卖点都是自拍和ID设计，这次也不例外。IT之家这次三个型号的华为nova7都有拿到，不过本期评测，咱们的主角是华为nova7和华为nova7 Pro，华为nova7 SE会单独给大家介绍，感兴趣的小伙伴可以留意一下。

外观与设计

配色方面，华为nova7和华为nova7 Pro这次一共准备了五种颜色，它们分别是7号色、仲夏紫、绮境森林、仲夏紫、蜜语红、亮黑色。那IT之家这次拿到的是7号色的nova7和绮境森林的华为nova7 Pro。这两个配色都非常的有特点。

华为nova7的7号色系列采用了一种叫做“双膜双镀”的工艺，通过两层特殊色彩光效膜片与多层纳米级膜片组合，就可以立体的叠加出具有层次感的色彩。基础色调看着像银色，但实际上却加入了一些紫色和金色的渐变，正视手机的时候，就可以看见自己的帅脸，跟照镜子似的，非常的张扬。

而像这个绮境森林采用的则是全新彩膜工艺，第一眼看着像纯色，但转动手机的时候，摄像头的四周就会向外散射出一道道的光带；

华为nova7和华为nova7 Pro都采用了竖向的四摄镜头排布，而且后壳底部的HUAWEI Logo也是竖排，整体看起来还是比较有质感的。

中框的部分，华为nova7 Pro这次处理得有点意思，它的左右中框非常细，只在右侧的电源和音量按键的位置做了加宽和流线型线条处理，好留出足够的空间摆放实体按键。

而正面顶部的听筒开孔，也打在了中框而不是屏幕上，相比之下华为nova7就显得常规一些。那因为这个缘故华为nova7 Pro的弧度曲率也更大，握持起来会更舒服。

来到正面，华为nova7和华为nova7 Pro分别采用了一块6.53英寸和6.57英寸的OLED屏幕，分辨率分别为2400*1080和2340x1080。

其中华为nova7是直屏设计，而华为nova7 Pro是双曲面屏幕，且拥有70度的大曲率。在前置镜头方面，华为nova7采用了单颗3200W像素镜头，而华为nova7 Pro则是3200W像素高清镜头+800W像素10520度超广角镜头的组合。两者都支持DCI-P3广色域，华为nova7 Pro还获得了全新德国莱茵TÜV全局护眼认证，增加了不同环境下屏幕色偏一致性和亮度调节平滑性。

在显示功能方面，华为nova7和华为nova7 Pro都支持诸如屏幕防屏闪、护眼模式、阅读模式以及全局深色模式选项。

还加入了华为针对OLED屏幕研发的“电影色调”技术，在华为视频App中，用户可直接为视频加上预设的电影色调，这个功能还是很有意思的。而在腾讯、优酷、爱奇艺等视频平台中，播放支持HDR10的视频资源，也会通过硬件芯片智能调节画面的对比度和饱和度，增强整体的画面观感和视觉效果。

华为nova7和华为nova7 Pro都支持最新一代的屏下指纹识别，解锁的速度非常快，识别率也很高。华为还提供了三种指纹解锁动画来增加解锁时的视觉反馈和辨识度。

在灭屏显示方面，支持的样式就更加丰富了。

在屏幕的比例上，华为nova7是20:9，而华为nova7 Pro是19.5:9。华为nova7上边和左右的边框等宽，而华为nova7 Pro因为曲面屏的缘故，左右两侧的边框得到了进一步的收窄，屏占比也更高一些。

三围方面，华为nova7是160.64mm（长）*74.33mm（宽）*7.96mm（厚），裸机重量为180g左右；华为nova7 Pro是160.36mm（长）*73.74mm（宽）*7.98mm（底部厚）*8.28mm（顶部厚），裸机重量178g左右和不到8mm的厚度和180g左右的机身重量，让两者在单手握持和操作时都比较方便和自然。总的来说，华为nova7系列的做工和设计值得肯定，尤其是后壳的调色和工艺上，华为一直都是审美在线的类型。当然，美丑这种东西见仁见智，手感也是非常主观的，所以去实体店亲自体验一下，才能确定哪款最适合你。

配置与性能

配置方面，华为nova7 Pro搭载了麒麟985 5G SoC，支持5G双模和主流的5G频段，还有5G的双卡双待。麒麟985的CPU部分采用了1个2.58GHz超大核+3个2.40GHz大核+4个1.84GHz小核的8核架构。而GPU部分则采用全新8核Mali-G77架构，实际效果根据官方的说法，麒麟985的CPU多核性能跑分比骁龙765G和三星Exynos980都要高一些。那实际的游戏体验究竟如何呢？IT之家用nova7 Pro测试了和平精英和崩坏3两款手游。

在和平精英中，我们可以将画质和帧率调到HDR高清和超高画质，30分钟游戏后得到这样一张帧数表现图表，可以看到华为nova7 Pro的平均帧数为39.5，帧数曲线非常的平稳。

而在崩坏3中，我们开启最高画质和全特效，进入「后崩坏书」副本的遗迹爬塔模式和剧情模式开刷，同样30分钟得到一张帧数图表，这次华为nova7 Pro的平均帧数为30.1，帧数波动也是比较均匀且平稳的。30分钟的和平精英和崩坏3游戏分别消耗了10%和11%的电量。

拍照与影像

最后我们来看看拍照。前置方面，华为nova7为3200万像素高清镜头，华为nova7 Pro为前置双摄像头，3200万像素高清主镜头+800万像素超广角镜头。值得一提的是，华为nova7 Pro前置主摄像头为自动对焦+眼部追焦，不仅能实现脸部追焦，更可以做到精准眼部追焦，实现远近都清晰。对焦在眼部的好处就在于能捕捉到更多脸部细节，即使拍完放大后看，细节之处依然清晰。同时，这项技术在自拍视频中同样适用，以后再也不怕拍视频的时候模糊了。

除此之外，眼部追焦的能力基础上，凭借麒麟985 5G SoC芯片强大的NPU算力，先进的AI算法，可以针对眼部细节进行美化，让人物主体的眼光更加有神，即使不化妆，也可以拍出“自带美瞳”的效果。还有105°人像超广角、人像超级夜景3.0、视频美颜、前后双景录像等好玩的自拍功能，满足年轻人对于自拍的新需求。

后置方面，华为nova7 Pro这次搭载了6400W像素的变焦四摄。其中主摄是一枚6400W像素高清镜头，支持像素四合一技术。另外三颗镜头分别是，800W像素超广角镜头、800W像素潜望式长焦镜头，还有一枚4mm微距镜头。广角镜头支持120度广角取景，潜望式长焦镜头支持10倍混合变焦、最大50倍数码变焦以及OIS + EIS双防抖。具体的拍照表现我们来看样张。

首先是自拍，nova7 Pro支持前置120度广角模式，AI对焦和人眼对焦，在容纳更广人和物的同时，也能智能美颜。我这里放两张同事的自拍照给大家参考下。

由于拍摄当天是阴天，所以白天部分的样张以阴天为主。首先我们来到了湛山寺，虽然因新冠肺炎，湛山寺目前尚未重新对外开放，但寺门看起来挺有气势。左侧的枯树和右侧茂盛的树叶形成鲜明对比，天空也有些阴沉，6400W像素的解析力尚可，色彩还原得也比较准确。不过，寺门屋檐下和门洞部分的暗部细节要稍弱一些，宽容度尚有提升空间。

5倍变焦下，为了拍到更多的暗部细节，华为nova7 Pro适当提升了画面亮度，这点从天空部分就可以看出来。寺门顶部的青砖黄瓦，以及下面暗部蓝绿相间的彩绘都拍的十分清楚，教观总持几个雕刻字的质感也很到位。

来到10倍变焦下，我们可以看清寺门砖墙间停住小憩的鸽子，还有题名右侧的小字，墙上的污损也都拍了出来，潜望式长焦镜头的威力得以发挥。

来到海边，浅滩上大小不一的碎石被海浪冲刷的光泽、海浪冲击岩石形成的白沫，以及相对清澈的水面，都在华为nova7 Pro的5倍变焦下表现了出来。

天空阴沉，海面上也雾气弥漫。远处的楼宇在遮挡之下仿佛成了海市蜃楼，但近处停泊的各种帆船、游艇和建筑，还是很真实的。海面的倒影被一阵劲风拂过，只有部分看得真切，nova7 华为nova7 Pro的高像素能够完整记录这些细节的地方。

在放大到5倍变焦后，画面整体微微有些偏红，砥砺平安号的船身细节保留的不错。

即使放大到50倍变焦，依然能够拍清船身印着的船名。得益于长焦镜头的OIS + EIS双防抖，手持拍摄这样的极限倍数，也丝毫不虚。当然，文字本身的细节会有些许涂抹的痕迹。

相比之下，另一艘作业轮在5倍变焦下的效果就好了不少。因为距离较近，不存在雾气对画面的影响，无论是船身的色彩、吃水线、雕印文字还是常年泡水的绣渍，都非常的还原。

华为nova7 Pro还有一颗800万像素的超广角镜头，在仰拍这种大型建筑的时候，会带来更震撼的视觉冲击，即使是阴天，暗部的画面细节也没有因此受收到损失。

华为nova7 Pro拥有全屏的取景比例，在拍摄猫片的时候，非常适合以这种比例记录猫咪的细节，比如眼前的这只花猫，正眯起眼睛卧在竹梯上安静地晒着太阳。

而如果我们换回4:3的比例，才发现这只猫的身材其实是比较肥硕的。

室内的商场往往灯光环境复杂，各种光源分布在不同的地方，非常考验相机的测光，华为nova7 Pro同样可以轻松应对这样的场景，在灯光最多最密的优衣库里，也能将所有灯光不同的亮度记录下来，光线照射的各种货架、衣物和广告牌的细节也不会糊掉，更不会出现偏色和过曝的情况。当然，由于全屏比例的照片，上下部分的画面被裁切掉，横向的取景范围则更广。

最后是夜间的样张，在弱光的环境下，华为nova7 Pro的普通模式拍出的照片比较一般，虽然对高亮部分的细节记录尚可，但由于画面的亮度不够，暗部细节呈现的十分有限。这时候就要打开夜景模式进行拍摄。

当我们切换到夜景模式，之前那些丢失的细节一下子就回来了，华为nova7 Pro在适当提升画面亮度的同时，可以借助6400W的高像素记录更多的细节，然后通过像素四合一技术和智能的算法优化，提升手持拍摄的稳定性，降低画面的噪点，展现更多的暗部细节。所以即使提亮暗部，高光的部分依旧不会过曝。

当然，在面对远景时华为nova7 Pro没有上一组那么出色，部分高亮的广告灯牌还是出现了过曝的问题，整体的画面色彩、清晰度和纯净度表现尚可。

最后，我们开启5倍变焦拉近画面，潜望式长焦的素质还是比较突出的，整体的细节和观感都提升了一个档次，不再有偏肉的感觉。

总结

这次的华为nova7 Pro算是各个方面都比较均衡的一款产品，特别是在调色和光影效果的搭配上都比较到位，配合前后双曲面的屏幕和后壳，机器的质感和手感都很在线。拍照上华为nova7 Pro的前置追焦双摄则为自拍提供了丰富的可玩性，性能上麒麟985 5G SoC应对主流的手游不成问题，同时还提供了5G双卡双待的体验；4000mAh的电池配合40W的超级快充，续航和随航能力都有保障。