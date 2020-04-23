易烊千玺“别样”开箱全新华为nova7 Pro

IT之家4月23日消息 今日晚间华为发布了包括新款nova7/Pro手机等新设备，会后“非正式电台易主播”易烊千玺也在第一时间带来了华为nova7 Pro的开箱。

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从视频中也可以看出7号色版华为nova7 Pro的外观细节：正面采用双打孔前摄曲面屏设计，背部采用了矩阵式后置四摄方案。其中华为nova7 Pro所拥有的“7号色”在不同光线下会呈现出不一样的效果。

IT之家了解到，华为nova7 Pro采用一块6.57英寸2340 x 1080 屏幕分辨率70°环幕屏，屏幕比例为19.5:9，支持DCI-P3广色域，机身边框宽1.3mm，采用屏内指纹识别方案；搭载麒麟985芯片，支持40W快充，电池容为4000mAh，30分钟即可充电75%；支持一碰投屏、一碰即传表盘、畅连通话等功能；前置3200万像素超广角双摄镜头，支持眼部追焦、人像超级夜景3.0、广角畸变矫正、魔镜视频环形补光等功能，拥有亮眼美颜算法。华为nova7 Pro采用后置6400万变焦四摄，支持50倍潜望式变焦、120度超广角摄影、前后双景录像功能；重量178克，厚度7.98mm。

售价方面，华为nova 7 Pro：8GB+128GB售价3699元，8GB+256GB售价4099元。4月23日晚上开启预售，4月28日上午10点08分正式开售。