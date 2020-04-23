何刚：华为平板业绩居国内首位，占近半市场份额

4月23日晚间消息 华为消费者业务手机产品线总裁何刚今日在nova7系列新品线上发布会上宣布：“华为平板业绩稳居国内首位。”

据介绍，华为平板2019年第三、四季度国内出货量占据首位。进入2020年，华为平板市场占有率实现更高突破，已占近半国内市场份额。

尽管新冠疫情蔓延对全球的消费市场造成了很大影响，但华为创始人、总裁任正非日前在接受《华尔街日报》连线采访时表示，平板、笔记本等业务的销量在疫情下出现了5-6倍的增长，这些设备上已经预装了HMS。