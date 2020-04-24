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厦门：8月1日起开车玩手机将被罚款

2020/4/24 14:24:31来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月24日消息 据厦门人大官网消息，4月22日，厦门市第十五届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过了《厦门市人民代表大会常务委员会关于修改〈厦门经济特区道路交通安全若干规定〉的决定》第三次修正。

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据央视报道，此次修改调整了部分交通安全违法行为的处罚条款。新规定自2020年8月1日起施行。

IT之家了解到，在第四十六条规定中，驾驶机动车时“观看视频或者以手持方式使用电话及其他电子设备的，处以二百元罚款”。此外，“在用机动车噪声超过国家限值标准的，处以一千元罚款”。

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