厦门：8月1日起开车玩手机将被罚款

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家4月24日消息 据厦门人大官网消息，4月22日，厦门市第十五届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过了《厦门市人民代表大会常务委员会关于修改〈厦门经济特区道路交通安全若干规定〉的决定》第三次修正。
据央视报道，此次修改调整了部分交通安全违法行为的处罚条款。新规定自2020年8月1日起施行。
IT之家了解到，在第四十六条规定中，驾驶机动车时“观看视频或者以手持方式使用电话及其他电子设备的，处以二百元罚款”。此外，“在用机动车噪声超过国家限值标准的，处以一千元罚款”。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有