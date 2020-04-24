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支付宝积分有效期规则调整：计数 12 个自然月

2020/4/24 16:30:09来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月24日消息 近期，支付宝App内会员中心发布新的支付宝积分有效期规则调整，表示从2020年5月1日起，支付宝积分有效期将调整为自积分获得当月起的12个自然月，有效期内未使用的积分到期自动作废。

比如，你在2020年5月5日获取了10个积分，该笔积分有效期至2021年5月31日23:59:59。

IT之家网友还需要注意：用户2020年5月1日0点前获得的积分有效期不受影响，仍是“自发放之日起至次年年终有效”，此次调整仅针对积分有效期规则，等级和成长值规则不受影响。

支付宝积分可以用来做什么呢？积分可分为“等级积分”、“可用积分”两类，你的会员等级，由你的等级积分决定，达到相应的数量即可提升会员等级（大众会员、黄金会员、铂金会员、钻石会员等），享受相应的等级福利。会员等级有效期为1年。

值得注意的是，使用积分兑换会员权益不会影响会员等级，会员等级由等级积分来评定，你可以通过消费购物、生活缴费、金融理财来不断提升您的等级积分，从而提升等级 。

  • 大众会员0-1999积分 

  • 黄金会员2000-5999积分 

  • 铂金会员6000-17999积分 

  • 钻石会员18000及以上 

如果你的一部分积分快过期了，可用去兑换权益或奖品，比如优酷视频会员、免费提现额度、蚂蚁森林能量保护罩等等。

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关键词：支付宝积分

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