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小米有品总经理高自光晋升小米副总裁：分管中国区新零售，向卢伟冰汇报

2020/4/24 19:21:07来源：新浪科技作者：张俊责编：骑士评论：

4月24日晚间消息，小米集团公布了最新人事任命，原有品电商部总经理高自光晋升为小米集团副总裁，同时转岗到中国区分管新零售业务，向中国区总裁卢伟冰汇报。

高自光是小米内部培养的80后管理人才，于2014年加入小米，开拓负责了小米IoT平台业务，带领小米IoT平台从0开始做到近亿台设备连接数。根据小米2019年报，小米IoT平台接入设备数达2.35亿台。

2017年，高自光开始搭建有品电商项目，并在2018年出任有品电商部总经理。2019年，有品平台GMV突破100亿元，连续3年实现翻番增长。

据了解，小米在2018年IPO后进行组织架构调整，任命了多名80后部门总经理，而高自光是其中第一个被提拔为集团副总裁。高自光转岗中国区分管新零售业务，也显示出小米持续加码中国区，对新零售业务尤其重视。

随着高自光的新任命，原互联网四部总经理白昉转岗有品电商部任总经理。白昉拥有丰富的互联网从业经验。同时，另有数位资深管理人才委任、轮岗到各业务、组织的关键管理岗位中。

小米集团这一任命延续了此前组织管理建设的思路：强化轮岗，强化对年轻人才的培养和提拔。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军曾经表示，小米要进一步提升组织效率，优化组织结构，强化公司人才梯队建设，发掘更多年轻人才并给予更多提升的机会。去年底开始，小米集团正式启动了管理干部轮岗机制。

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关键词：小米有品小米

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