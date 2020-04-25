小米10青春版全系搭载三星 AMOLED 屏幕，专业原色屏

IT之家4月25日消息 今天小米开始预热小米10青春版的屏幕参数，一起来了解一下。

据官方介绍，小米10青春版全系搭载定制的专业三星 AMOLED 屏幕，采用了Pentile（钻石）像素排列，物理特性的优势，使得钻石屏拥有更为细致的显示精度，减少画面的颗粒感，放大看依然清晰圆滑。

这还是一块专业原色屏，ΔE 数值达到 1.1，同时 JNCD 也控制在了 0.7 以内，这代表屏幕已经达到了非常专业的显示效果。此外还有 4,300,000 : 1 的超高对比度，硬件级 DC 调光，180Hz触控采样率，HDR 10+。

另外，小米集团副总裁常程还透露，这是迄今为止最小的“水滴”，视觉上无感。小米10青春版支持NFC/红外/线性马达，还保留了3.5mm耳机孔。

IT之家昨天报道，小米10青春版已入网工信部，信息显示该机采用一块6.57 英寸2400×1080分辨率AMOLED水滴屏，搭载骁龙 765G 处理器，拥有4/6/8GB RAM+64/128/256GB存储可选；前置1600万像素摄像头+后置4800万像素四摄；电池容量为4060mAh，厚 7.98mm，重 192g。

小米10青春版支持50倍潜望式超远变焦、5倍光变、10倍混变，拥有桃子西柚、四季春奶绿、白桃乌龙、蓝莓薄荷、黑巧风暴以及哆啦A梦限定款，将于4月27日与MIUI 12一同发布。