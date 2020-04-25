内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

小米10青春版全系搭载三星 AMOLED 屏幕，专业原色屏

2020/4/25 14:03:25来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月25日消息 今天小米开始预热小米10青春版的屏幕参数，一起来了解一下。

据官方介绍，小米10青春版全系搭载定制的专业三星 AMOLED 屏幕，采用了Pentile（钻石）像素排列，物理特性的优势，使得钻石屏拥有更为细致的显示精度，减少画面的颗粒感，放大看依然清晰圆滑。

这还是一块专业原色屏，ΔE 数值达到 1.1，同时 JNCD 也控制在了 0.7 以内，这代表屏幕已经达到了非常专业的显示效果。此外还有 4,300,000 : 1 的超高对比度，硬件级 DC 调光，180Hz触控采样率，HDR 10+。

另外，小米集团副总裁常程还透露，这是迄今为止最小的“水滴”，视觉上无感。小米10青春版支持NFC/红外/线性马达，还保留了3.5mm耳机孔。

IT之家昨天报道，小米10青春版已入网工信部，信息显示该机采用一块6.57 英寸2400×1080分辨率AMOLED水滴屏，搭载骁龙 765G 处理器，拥有4/6/8GB RAM+64/128/256GB存储可选；前置1600万像素摄像头+后置4800万像素四摄；电池容量为4060mAh，厚 7.98mm，重 192g。

小米10青春版支持50倍潜望式超远变焦、5倍光变、10倍混变，拥有桃子西柚、四季春奶绿、白桃乌龙、蓝莓薄荷、黑巧风暴以及哆啦A梦限定款，将于4月27日与MIUI 12一同发布。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米10青春版

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    