微软Surface Book 3/Go 2靠谱信息汇总

据外媒windowscentral报道，微软可能在5月份发布Surface Book 3和Surface Go 2两款笔记本新品。近日，国外零售商曝光的页面显示了这两款新品的更多信息。

国外零售商曝光的信息汇总

Surface Book 3

Surface Book 3基本延续了Surface Book 2的外观设计，依然有13.5寸和15寸两种尺寸可选。

配置部分，微软计划在Surface Book 3上使用英特尔最新的第10代处理器，同时可能会使用高达32GB的RAM和1TB的存储空间。

Surface Book 3主要是配置升级（图片来自windowscentral）

Surface Book 3最大的改变应该是在显卡上，最新消息显示，微软将在某些Surface Book 3型号中使用Nvidia的Quadro图形芯片，这意味着Surface Book 3将更好地迎合3D动画师，设计师和工程师，这些人依赖于Quadro显卡的功能，这些显卡针对许多专业应用程序而非游戏进行了优化。

综合来看，Surface Book 3外观与上代产品相比不会有明显的变化，更多还是在配置上的升级。

微软Surface Go 2

另外，微软Surface Go 2也发布在即，Surface Go 2是一款主打便携的产品，核心配置包含LTE版本和Wi-Fi版本，其中LTE版本搭载的是英特尔 Core m3-8100Y处理器，配备8GB内存和128GB存储空间。Wi-Fi版本搭载的是英特尔Pentium 4425Y处理器，配备4GB内存和64GB存储空间，且均预装Windows 10。

Surface Go 2屏幕有大升级

值得一提的是，Surface Go 2还支持WiFi 6，与Surface Laptop 3或Surface Pro 7一致。

此外，根据Windows Central一份新报告显示，Surface Go 2的屏幕也会有比较明显的变化，将会是10.5寸分辨率为1920x1280，而不是之前报导的10寸1800x1200屏幕。不过，屏幕面积将保持不变，这意味着原机型上的大尺寸边框将被缩小一些，类似Surface Pro 3到Surface Pro 4的变化，屏幕从12寸放大到12.3寸。

从产品定位来看，Surface Book 3搭载Nvidia的Quadro专业显卡，成为设计师、3D动画创作者手中强有力的生产力工具。Surface Go 2则继续以轻薄便携为特色，便于用户随时随地办公。

两款新品的发布时间也基本确认，微软计划在下个月推出Surface Go 2，届时Surface Book 3有望同台亮相。不过是有线上发布会还是新品直接上线目前还不确认。