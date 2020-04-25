比尔·盖茨：希望能说疫情进程已过半，但事与愿违

亿万富翁比尔-盖茨（Bill Gates）仍然是新冠病毒这一主题上最直言不讳的公众人物，他将此次疫情称为“首个现代大流行病”。

盖茨还明确表示，他将此次大流行病视为“噩梦”和定义时代的事件，其影响将持续多年。盖茨在周五接受采访时说：“一切恢复正常还需要一段时间。”

“我希望我能说疫情进程已经完成了一半。但是我不这么认为。”盖茨补充道。

盖茨认为，美国距离大规模生产新冠病毒疫苗还有数月甚至数年的路程。尽管如此，他还是希望疫苗能够尽快到来。

盖茨在周五的采访中说：“通常，疫苗需要花费五年的时间，因为需要采取很多步骤。”他指出，疫苗的开发始于动物试验，然后再进行大规模的人体试验。

但盖茨补充说，他看到的证据表明，在政府制定的18-24个月的时间表内可以研发出疫苗。盖茨说：“最优秀的科学家正在为此而努力。实际上，在过去的几周中，迹象表明我们可能会在该时间预测中看到乐观的一面”。

迄今为止，比尔和梅琳达-盖茨基金会已承诺提供2.5亿美元的资金，以帮助全球开发有效的新冠病毒疫苗。

盖茨仍然批评美国政府对新冠病毒大流行的反应行动。盖茨在3月份曾表示，美国“行动不够迅速，以至于无法避免疫情封锁措施”，他称特朗普决定停止向世界卫生组织（WHO）拨款的决定“听起来很危险”。