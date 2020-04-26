赵明确认：荣耀10X正式名称将更改为荣耀X10

4月26日午间消息，全球移动互联网大会（GMIC）在举办12个年头后，今年首度线上召开。本届大会主题为“2020幂次生长”，荣耀总裁赵明发表演讲，谈及对行业的观察与思考。

赵明指出，2020年第一季度，中国的手机市场下滑了30%，全球的手机市场下滑了15%。随着海外疫情的恶化，第二季度全球市场受到的影响可能会更大。在疫情危机之下，企业需要作出选择：是独自逃生还是选择结伴而行？赵明认为，首先，企业需要自强。升级自己的各项能力；第二，互助者共赢。在今天，靠单枪匹马创出一条路基本不太可能，尤其是疫情期间，帮助他人和合作伙伴，就是帮助自己尽快从危机中恢复。第三，永远不要放弃，心存乐观。

赵明指出，今天，5G的网络覆盖在前所未有地快速提升，有将近5000万用户在用5G网络，但只有2000万用户在用5G手机，所以行业空间还非常大。能不能抓住这个机会，是对每一个手机行业从业者的考验。4G到5G的切换，是一个巨大的机会和风险并存的时代。

至于如何把握5G机会，赵明提到三方面需要注意的事情：对消费者多元需求的把握，对商业节奏的判断，对技术的驾驭。

赵明还透露了有关荣耀新产品的信息。此前，有消息称，荣耀10X系列会在五月下旬发布，并且正式名称会更改为荣耀X10系列。在今日演讲中，赵明确认了更名X10一事，不过对具体发布时间，未作说明。

他还谈到对手机高端化的理解。赵明认为，今天说高端化存在一个误区，即很多人认为高端化是把器件堆在一起，把价格提高，他指出，打造高端品牌和高端产品是一步步积累的过程。

在手机与5G之后，赵明提及有关智慧全场景的话题，他透露，荣耀在5月份将会全面升级分布式全场景的能力。

2019年8月，荣耀推出首款智慧屏产品，涉足大屏产品行业，就大屏产品的广告问题，赵明表示，开关机广告是不符合商业逻辑的一种行为，未来会产生巨大的矛盾和冲突。“我们要让开关机广告从电视、大屏类产品当中消失。”

“从商业逻辑来讲，当我购买了这台电视或者大屏产品，这个硬件是我的。如果在电视节目中插入广告，这是一个交换的过程，我免费看了这个节目，电视台或者节目的制作方、提供方通过广告收回一些成本，这合乎商业逻辑，等价交换。当我买了智慧屏产品、电视产品后，这个硬件是我的，开关机的过程让我看广告，这有点类似于把电梯间的广告平台放在用户家里，在商业逻辑上要给用户分成。”

赵明认为，“电梯间的屏要给物业或者小区租金，未来大屏行业、电视机行业要自律，把管理权和选择权还给消费者。”

最后，赵明透露，荣耀将在5月18日举行全场景的发布会，推出不一样的荣耀IoT产品。荣耀基于今天的市场形势、竞争形势以及所处位置，今年会加大线上线下产品、零售等全方位的投入。