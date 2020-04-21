【IT之家开箱】荣耀 FlyPods 3 知更鸟蓝图赏

IT之家4月21日消息 在3月底的荣耀30S发布会上，赵明公布了 FlyPods 3 耳机的知更鸟蓝配色，售价799元。现在IT之家也拿到了这款产品，以下是摄影师为大家拍摄的新品图赏。

荣耀 FlyPods 3 知更鸟蓝耳机的包装盒也采用了蓝色的主色调，里面包括耳机本体、充电线和三对耳塞。

荣耀 FlyPods 3 知更鸟蓝的充电盒以及耳机采用了一致的配色，耳机材质细腻有光泽。

荣耀 FlyPods 3 知更鸟蓝的充电盒采用了Type-C接口充电，耳机入盒待机可达12天。

荣耀 FlyPods 3 知更鸟蓝耳机本体体积小巧，支持双主动降噪技术，官方称降噪程度最大可以达到32dB。荣耀 FlyPods 3 还采用了三麦克通话降噪，耳外的2个麦克风采用了波束赋形技术，耳内的一个麦克风拾取耳内传到的纯净语音，官方称可以有效削弱通话噪声。

荣耀 FlyPods 3 采用了更适合人体触控的传感器，轻触可以实现控制音乐、通话和降噪的操作。

声学方面，荣耀 FlyPods 3 内置了10mm大尺寸动圈单元，官方称低音更澎湃有力。 FlyPods 3 还支持短距蓝牙连接，充电盒开启后，手机便可以自动弹窗，完成首次配对或者是恢复连接，同时显示电量。续航方面，官方称FlyPods 3 开启ANC听音乐可听3小时，开启ANC通话可达2小时。