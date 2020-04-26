经济学家谈李国庆夺公章：肯定要承担刑事责任

针对“李国庆抢夺当当网公章”一事，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受新浪科技采访时明确指出，抢公章属于违法行为，肯定要承担刑事责任。

盘和林认为，在这起事件中，第一，李国庆伙同他人抢夺公章，已经属于违法行为；第二，李国庆发布的《告当当全体员工书》不具备法律效应，且临时董事会亦不具备法律效应，此类操作违法了相关法律准则；第三，夫妻共同财产应该依靠法定判决。

“当当网应该走司法途径解决，李国庆肯定要承担刑事责任”，盘和林说道。

今日，李国庆率多人上门抢夺当当公章，并发布《告当当全体员工书》，称俞渝仅为董事，无任何职权；李国庆当选董事长，负责公司经营管理。

李国庆在“告知书”中表示，俞渝在经营管理当当网期间，无视股东权益、拒绝向股东分红，严重侵犯股东的知情权、分红权等合法权益。不仅如此，在新冠疫情防控期间，俞渝轻视某员工家属确诊新冠肺炎的事实，要求全员到岗，导致公司六十余名员工被集中隔离观察，二百余名员工居家隔离观察。公司也因此被主管部门约谈，公司名誉受到严重影响。

“告知书”中还提到，基于夫妻关系存续期间夫妻财产共有原则，李国庆先生目前实际持股45.855%，而公司其余股东天津骞程企业管理咨询合伙企业（有限合伙），天津微量企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均支持李国庆先生。因此，李国庆先生目前实际获得53.87%的支持。因此，李国庆于2020年4月24日依法召开临时股东会，并被选举为董事长与总经理。