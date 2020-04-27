Plugable 推出雷电 3 扩展坞，售价约 1300 元

IT之家4月27日消息 据Wccftech报道，Plugable发布了旗下最新的TBT3-UDC1扩展坞，支持雷电3和USB Type-C。

扩展坞外壳为铝制金属拉丝材质，接口方面，TBT3-UDC1可扩展出1个千兆RJ45网口、2个USB Type-A 3.0接口、2个USB Type-C 3.1接口，现在应该叫USB 3.2 Gen1和Gen2，速率分别为5Gbps和10GBps；此外还有两个DP 1.2接口。扩展坞自身通过135W DC电源进行供电，最高特提供60W电量输出。

扩展坞背部有1个用于连接电脑的雷电3接口，向下兼容USB协议，此外还有1个USB Type-A 3.2 Gen2接口，速率为10Gbps，以及1个3.5mm耳麦接口。

IT之家注意到，由于其同时支持雷电3和USB Type-C协议，并且配备两个DP 1.2接口，所以设备最多可通过此扩展坞外接两个显示器。通过雷电3协议最多可驱动两块[email protected]屏幕，通过USB协议在macOS下最多可驱动两块[email protected]屏幕，或者两块[email protected]屏幕。



目前该扩展坞已上架亚马逊和沃尔玛网站，售价为179.99美元，约合人民币1273元，两年质保。

