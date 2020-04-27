虎牙直播最新股权结构：腾讯占股 36.9% ，为第一大股东

北京时间4月27日晚间消息，虎牙（NYSE:HUYA）今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的Form 20-F文件显示，腾讯持有该公司36.9%的股份，为其第一大股东。

文件显示，截至2020年4月3日，欢聚集团持有虎牙68,374,463股B类普通股，占股31.2%，拥有43.0%的投票权，为其第二大股东。相比之下，截至2019年3月31日，欢聚集团持有虎牙89,698,282股B类普通股，占股43.9%，拥有54.8%的投票权，为其第一大股东。

截至2020年4月3日，腾讯持有虎牙81,012,054股B类普通股，占股36.9%，拥有50.9%的投票权，为虎牙第一大股东。而截至2019年3月31日，腾讯通过旗下全资子公司Linen Investment Limited持有虎牙64,488,235股B类普通股，占股31.5%，拥有39.4%的投票权，为虎牙第二大股东。

今年4月3日，Linen Investment Limited向虎牙和欢聚集团发出书面通知函，称已行使其选择权，购买了16,523,819股虎牙B类普通股，总收购价约为2.626亿美元现金。

交易完成后，腾讯成为虎牙最大股东。在完全摊薄基础上，腾讯所持拥有的虎牙投票权提高至50.1%；若按虎牙已发行股票总数计算，所拥有的投票权为50.9%。将来，腾讯将合并虎牙的财务报表。

Form 20-F文件还显示，虎牙CEO董荣杰持有公司8,231,919股A类普通股和2,970,804股B类普通股，占股5.0%，拥有2.0%的投票权。欢聚集团董事长兼CEO李学凌持有虎牙7,885,514股A类普通股，占股3.5%，拥有0.1%的投票权。整体而言，虎牙所有董事和高管持有公司17,193,433股A类普通股和2,970,804股B类普通股，占股8.9%，拥有2.1%的投票权。

2019财年，虎牙总净营收为83.745亿元人民币（约合12.029亿美元），与2018财年的46.634亿元人民币相比增长79.6%。净利润为4.682亿元人民币（约合6720万美元），而2018财年净亏损19.377亿元人民币。不按照美国通用会计准则，虎牙2019财年净利润为7.499亿元人民币（约合1.077亿美元），而2018财年净利润为4.609亿元人民币。