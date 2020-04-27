阅文集团大动荡：创始人吴文辉等离职，程武任 CEO

IT之家4月27日消息 阅文集团今天宣布管理团队调整，现任联席首席执行官吴文辉和梁晓东、总裁商学松、高级副总裁林庭锋等部分高管团队成员荣退，辞任目前管理职务，吴文辉将调任非执行董事和董事会副主席，梁晓东和其他高管将会担任集团顾问，助力管理团队的平稳过渡，持续支持阅文的战略发展。

同时，董事会委任现任腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武出任阅文集团首席执行官和执行董事，腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠出任阅文集团总裁和执行董事，推动阅文深度联动腾讯和行业伙伴，迈向全新的发展阶段。

IT之家从官方资料获知，程武于2009年加盟腾讯，现任腾讯集团副总裁和腾讯影业首席执行官，并负责集团的市场与公关部以及腾讯互动娱乐事业群的市场营销部。2011年，程武在业界首倡以IP为核心的“泛娱乐战略”，并在公司的大力支持下，推动了网络动漫、网络文学、影视、电竞等新业务的启动。2013年，他与吴文辉共同推动腾讯文学的成立，分别担任腾讯文学董事长和腾讯文学首席执行官；2015年3月，阅文集团成立之后，他曾担任董事，继续支持吴文辉和管理团队，并积极推动阅文及旗下新丽传媒，与腾讯影业、动漫、游戏业务的联动，共同打造了《庆余年》、《从前有座灵剑山》等跨领域开发的代表性作品。2018年4月，程武在“泛娱乐”战略基础上，进一步提出“新文创”战略构思。目前，基于腾讯的“科技+文化”定位，“新文创”已成为腾讯在文化维度的核心战略。

接任阅文集团总裁的侯晓楠，现任腾讯平台与内容事业群副总裁，并担任腾讯开放平台、腾讯应用宝、腾讯众创空间、青腾大学和腾讯内容开放平台等业务的管理岗位。在产品策划及运营、业务模式创新、资源整合及生态系统合作方面拥有广泛而深入的管理经验。