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高通发布Quick Charge 3+快充技术：小米10青春版采用

2020/4/28 7:06:59来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月28日消息 高通Quick Charge快速充电技术是专有的快速有线充电解决方案，高通公司向OEM许可了该技术的多种版本，其中最先进的是Quick Charge 4+。今天，高通推出了其快速充电技术的新版本：Quick Charge 3+。

通过Quick Charge 3+，高通希望以更低的价格将其快速有线充电技术带到智能手机上。这项新技术旨在作为使用Quick Charge 2.0或3.0的终端的升级版，而不需要大幅提高成本来实现。

高通公司表示，新技术可以在15分钟内将设备的电池从0充到到50%，比上一代（应该是Quick Charge 3.0）快35%。高通公司还表示，他们的新充电技术在充电时可以让设备比之前的充电温度低9℃。这些数据是基于单个IC和“适当的电路板/电池设计”的参考数据，高通公司没有透露更多关于他们用来产生这一数据的设置的细节。

Quick Charge 3+支持标准的USB Type-A至USB Type-C连接线，以及支持Quick Charge 4的20mV级步进调压的配件，高通公司将其称为智能协商最佳电压(Intelligent Negotiation for Optimum Voltage (INOV)。Quick Charge 3+向后兼容旧版的Quick Charge，因此基于新标准的新配件仍然可以为旧款设备快速充电。

高通骁龙765和骁龙765G SoC已支持Quick Charge 3+，也将在今年晚些时候推出的新的骁龙移动平台上支持。IT之家了解到，小米新推出的小米10青春版是全球首款同时支持Quick Charge 4+和Quick Charge 3+充电技术的智能手机，该机标配有线 22.5W 充电器。

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关键词：Quick Charge 3+高通

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