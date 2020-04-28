CNNIC报告：我国网民9.04亿，手游用户达5.29亿

4月28日早间消息，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第45次《中国互联网络发展状况统计报告》。截至2020年3月 ，我国网民规模达9.04亿，较2018年底增长7508万，互联网普及率达64.5%，较2018年底提升4.9个百分点。

我国手机上网网民比例进一步提升，占比扩大。截至2020年3月 ，我国手机网民规模达8.97亿，较2018年底增长7992万，占比99.3%，较2018年底提升0.7个百分点。

总体来看，2019年及2020年初我国互联网发展状况平稳，并不断创新。其中，基础资源状况持续优化，安全保障能力稳步提升；互联网普及率达64.5%，数字鸿沟不断缩小；网络零售持续稳健发展，成为消费增长重要动力；网络娱乐内容品质提升，用户规模迅速增长；用户需求充分释放，在线教育爆发式增长；数字政府加快建设，全国一体化政务服务平台初步建成；上市企业市值普遍增长，独角兽企业发展迅速；核心技术创新能力不断增强，产业融合加速推进。

受疫情影响 企业即时通信远程办公迎来利好

2019年以来，即时通信行业发展态势良好，用户规模和普及率进一步增长。

在个人用户方面，即时通信已经成为用户数字化生活的基础平台；

在企业用户方面，即时通信应用开始成为企业信息化转型的得力助手。尤其在2020年初新冠肺炎疫情期间，企业即时通信远程办公功能有效减少了办公环境下的人际接触，为防范疫情扩散、推动企业复工复产提供了有力支撑。

网络支付稳步增长 融合科技加速变革

2019年，网络支付覆盖领域日趋广泛，加速向垂直化应用场景渗透，推动数字经济与实体经济融合发展。

截至2020年3月，我国网络支付用户规模达7.68亿，较2018年底增长1.68亿，占网民整体的85.0%；手机网络支付用户规模达7.65亿，较2018年底增长1.82亿，占手机网民的85.3%。

网络支付业务稳步增长，有力拉动消费升级。网络支付也正成为境内企业走出国门、境外企业进入国内市场的活跃领域。

同时，网络支付与科技融合程度不断加深，推动行业效能提升。物联网、近场通讯等新技术在垂直领域加速渗透，不断催生并变革着相关支付方式与形态。

外卖行业供给侧数字化升级

外卖方面，截至2020年3月，我国网上外卖用户规模达3.98亿，占网民整体的44.0%；手机网上外卖用户规模达3.97亿，占手机网民的44.2%。

从供给端看，外卖平台对上游服务支撑力度不断加大，并逐步传导至传统餐饮业供给。

从需求端看，外卖平台不断扩展服务边界，逐步形成下沉市场和细分场景新增长动力。

在线旅行预订行业有望进入反弹期

2019年，我国在线旅行预订行业稳健发展，通过拓展市场空间引爆业务新增长点，利用新兴技术赋能催生数字化新动能，借助乡村旅游拉动贫困地区经济增长。

截至2020年3月，我国在线旅行预订用户规模达3.73亿，较2018年底减少3705万，占网民整体的41.3%。受新冠肺炎疫情影响，短期来看，在线旅行预订行业受到较大冲击，用户规模大幅下降；中长期来看，随着疫情逐渐好转至结束，在线旅行预订行业有望进入反弹期。

网约车用户规模将会恢复性增长

2019年，网约车行业合规化进程加速推进，竞争加剧催生新的合作模式。

截至2020年3月，我国网约车用户规模达3.62亿，占网民整体的40.1%。受新冠肺炎疫情影响，部分城市暂停了网约车运营服务。在疫区城市，公共交通工具停运，多家网约车平台组织司机为医生病患接送和特殊服务保障提供运力支持。中长期来看，网约车用户规模将会恢复性增长。

在线教育行业呈现爆发式增长态势

2019年，教育部门出台多项政策，规范在线教育市场；在线教育企业通过多种方式，推动获客率和营收增长。

截至2020年3月，我国在线教育用户规模达4.23亿，较2018年底增长2.22亿，占网民整体的46.8%；手机在线教育用户规模达4.20亿，较2018年底增长2.26亿，占手机网民的46.9%。受新冠肺炎疫情影响，全国大中小学开学推迟，教学活动改至线上，推动在线教育用户规模快速增长。

网络游戏“云游戏”概念逐步落地

2019年网络游戏产业发展较2018年有了较大回升，全年共有1570款游戏通过审核上线运营 。我国网络游戏企业纷纷尝试海外发行以拓宽收入渠道，同时更多国际知名网络游戏企业开始入华经营。在科技进步的引领下，“云游戏”也从概念逐步向落地转变。

截至2020年3月，我国网络游戏用户规模达5.32亿，较2018年底增长4798万，占网民整体的58.9%；手机网络游戏用户规模达5.29亿，较2018年底增长7014万，占手机网民的59.0%。

2020年初，受新冠肺炎疫情影响，人民群众更加倾向于通过网络进行娱乐活动，网络游戏产业在营收方面迎来较快增长。

网络视频规范化，短视频用户规模快速增长

2019年，网络视频行业发展进一步规范化，互动视频成为行业热点，平台跨领域合作创造会员服务新生态。

截至2020年3月，我国网络视频（含短视频）用户规模达8.50亿，较2018年底增长1.26亿，占网民整体的94.1%。其中短视频用户规模为7.73亿，较2018年底增长1.25亿，占网民整体的85.6%。2020年初，受新冠肺炎疫情影响，网络视频应用的用户规模、使用时长均有较大幅度提升。

2019年以来，短视频用户规模快速增长，内容发展更加良性，行业逐渐进入到健康发展的新阶段。

电商直播蓬勃发展，管理机制进一步完善

截至2020年3月，我国网络直播用户规模达5.60亿，较2018年底增长1.63亿，占网民整体的62.0%。其中，游戏直播的用户规模为2.60亿，较2018年底增长2204万，占网民整体的28.7%；真人秀直播的用户规模为2.07亿，较2018年底增长4374万，占网民整体的22.9%；演唱会直播的用户规模为1.50亿，较2018年底增长4137万，占网民整体的16.6%；体育直播的用户规模为2.13亿，较2018年底增长3677万，占网民整体的23.5%。在2019年兴起并实现快速发展的电商直播用户规模为2.65亿，占网民整体的29.3%。

网络直播行业在2019年延续了创新发展态势，行业变化主要体现在以下三个方面：在内容品类方面，电商直播蓬勃发展；在市场发展方面，网络直播回归理性发展轨道；在行业监管方面，相关管理机制进一步完善。