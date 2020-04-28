27家A股游戏公司近6成净利下滑，有企业靠卖房维持业绩

2020年初的疫情犹如一只“黑天鹅”，让绝大多数行业陷入停摆，一季度业绩惨淡一片，游戏股却是个另类的存在。在全民“宅”家时期，甚至顺势爆发，为各路资本所追捧。

App Annie向TechWeb提供的一份图表显示，今年一季度中国iOS端游戏的下载量明显高于去年同期。易观互动娱乐行业分析师董振向TechWeb表示，第一季度包含游戏在内的整体线上娱乐领域都有较大幅度的增长，其中游戏市场规模预计超过500亿元，可以说是创历史新高。

TechWeb统计的27家A股游戏公司一季度业绩预告也印证了这一点，其中22家企业在第一季度实现盈利，7家企业净利润增幅预计在50%以上。不过，与此同时还有15家企业净利润出现下滑，5家企业亏损。

总的来看，A股游戏公司一季度业绩整体向好，但行业内部两极分化加剧，呈现出头部强者愈强，末位淘汰加快的局面。那个靠一两款产品买量运营就能撑起一家游戏公司的时代已经一去不返。

而随着复工复产浪潮的推进，人们的生活逐渐回归正轨，游戏行业的资本泡沫开始破灭。春节期间全线飘红的盛景不再。游戏行业的长期竞争落到实处，终究还是要靠产品和运营。

8成实现盈利

TechWeb统计的27家A股游戏公司一季度业绩预告显示，22家企业预计在第一季度实现盈利，占比达到81.5%。其中，三七互娱、游族网络等7家企业净利润增幅预计在50%以上。

三七互娱是目前A股游戏公司里实现净利润最高的，预计在第一季度盈利7亿至7.5亿元，同比增长54%到65%。完美世界和昆仑万维紧随其后，盈利均在5亿元以上。前5名中，游族网络净利同比增长最多，达到80%至100%。

这一定程度上体现出今年疫情意外带来的对游戏业务的提振。吉比特在财报中披露，净利润增加主要是由于受疫情影响春节假期延长，玩家活跃度上升，旗下游戏产品《问道手游》的营收同比增长。完美世界财报显示，其一季度游戏业务营收21.08亿元，同比增长47.69%，占总营收的82%；游戏业务净利润同比增长67.33%。

值得一提的是，A股最大游戏公司世纪华通因疫情推迟一季度业绩发布，其旗下两家位于湖北武汉的重要子公司无法按期完成业绩审计。不过，据中国网报道，疫情不会对该公司形成长期影响，盛趣网络预计一季度业绩会有同比上升，超出此前预期，其今年春节7天的收入同比增长了60%。

与头部平台相比，中小平台抗风险能力弱的弊端进一步显现。TechWeb统计发现，有15家企业预计一季度净利润同比下滑，占到全部27家A股游戏公司近6成的比例，其中5家企业出现亏损。

根据财报，造成业绩下滑的原因主要包括以下几点：

1.新产品未能及时上线，比如掌趣科技和天舟文化，掌趣科技旗下《一拳超人：最强之男》海外市场表现出色，但产品导入期推广成本较大，对业绩贡献有限，而其他自研重点游戏产品上线时间全部延迟，没有把握好疫情红利期。

2.除游戏之外的其他传统业务受疫情影响较大，影响了整体业绩。比如顺网科技、迅游科技、奥飞娱乐、聚力文化等。疫情期间，顺网科技的线下网吧业务是重灾区，聚力文化的文娱板块也基本停滞。

3.债务负担过重，运营资金周转水平受影响，制约了相关业务开展。天神娱乐和众应互联都属于此类。天神娱乐2018年巨亏71.5亿元，2019年业绩继续恶化，债务危机成为该公司面临的最大问题。

业绩承压，一些中小企业也积极展开自救。顺网科技在网吧云电脑，运营商云游戏业务合作等方面开展了商业模式的探索，并已开始形成云业务的相关收入。盛讯达则通过出售旗下房产实现业绩逆袭，财报显示，盛讯达将自建房产盛讯达科技大厦出售给深圳市赛为智能股份有限公司，实现税后资产处置净收益5481.69万元，如果抛去这部分收益，盛讯达一季度刚刚实现盈亏平衡。

两极分化加剧

由上述分析不难看出，尽管实现盈利的上市公司不少，但不断涌入的新企业，还是进一步加剧了行业内部分化的格局。这一点在疫情期间崛起的游戏市场中体现得尤为明显。

App Annie统计显示，一季度中国热门游戏下载量TOP 10中，腾讯（《王者荣耀》《和平精英》）和字节跳动（《我功夫特牛》《脑洞大师》）旗下游戏几乎占据了前五，而除了《王者荣耀》和《和平精英》两款国民级重度手游之外，其余大多是休闲类游戏。

不过说到流水，还是要看重度游戏。券商中信建投预估，2020年1月《王者荣耀》真实流水情况应在90.84亿元左右，创历史新高。其中春节期间（1月16日-31日）仅皮肤活动就新增流水约65.2亿元。可见腾讯仍然是最大赢家。尽管腾讯现在还没有发布2020年第一季度业绩，但料想也不会差。

相较而言，其他中小游戏公司就没有这么幸运了。伽马数据发布的《2020年一月移动游戏报告》显示，从游戏下载量来看，整个春节期间排名60开外的游戏应用不仅没有增长，反而被头部游戏挤压了生存空间，整体下载量呈现负增长态势。在流水TOP 100的表现中，比较热门的策略类、放置类游戏下载量均呈现为负增长态势。

过去两年，受限于版号的桎梏，已经有大批中小游戏公司倒下，加上头部平台所垄断的渠道资源，使游戏行业成本不断攀高。一位资深的游戏制作人李建向TechWeb表示，“2009年获得一个游戏用户的成本大约在1毛钱左右，大量推的情况下，大约在8分甚至5分钱，现在一般是在150元左右，10年涨了1500倍。”

“小厂做产品，大厂去收购，如果团队比较厉害，就把公司也收了，现在就是这样的活法。”李建说到。

热闹如这个春节，也不过是少部分人的狂欢。中小游戏公司的淘汰赛还在继续。

字节跳动搅局

除了腾讯、网易两大巨头，今年游戏行业的另一大看点非字节跳动莫属。

春节期间，字节跳动凭借《我功夫特牛》《小美斗地主》《脑洞大师》《我的小家》《是特工就上一百层》等产品先后杀入App Store免费榜TOP 10。据游戏葡萄统计，最多的时候，免费榜Top 10里有8款产品背靠字节跳动系流量，这意味着，至少在春节档的流量之争下，字节跳动抢占了最大的新增份额。

2月18日，有外媒报道称，字节跳动将成立独立游戏部门，由战略投资部负责人严授带队，直接向张一鸣汇报，以解决内部游戏业务长期没有具体管辖部门的事实。该部门主攻重度游戏，将推出一款与《王者荣耀》近似的MOBA手游。

4月24日，严授发布微头条称，字节跳动游戏业务将会在2020年继续招聘超1000人，以满足多条游戏产品线的研发需求。

据了解，游戏业务是字节跳动内部定下的长期业务方向。2015年，字节跳动就开始调研游戏行业的情况，为进入游戏行业做准备。当时调研的负责人就是严授。据知情人士透露，从调研到启动相关业务，字节跳动筹备了三年。对待游戏业务，字节跳动内部的共识是，“长期看好，持续投入，不会计较短期得失”。

在游戏上花了这么大力气的字节跳动能否与腾讯一战，是大家最关心的话题。

业内人士对此更多呈现出悲观的态度。易观互动娱乐行业分析师董振向TechWeb表示，“目前来看，头条系入局游戏是从游戏产业链的分发领域切入，这也是目前最方便切入的模块。但游戏行业整体上还是以内容为主的行业，而优质的产品内容或者说优质的产品研发能力仍旧在腾讯、网易这种厂商手中。头条系目前只能说是在渠道方面与腾讯、网易抢蛋糕，产品话语权还在后者这些传统游戏巨头手中，虽然可能出现某种爆款被头条系所吸纳，但整体来看，头条与腾讯、网易在游戏产业上的竞争还有一段距离。”

相对而言，券商的研报则普遍认为，字节跳动的入场，能够打破手游行业形成的渠道格局，从长远来看，有利于游戏研发商提升溢价能力。

严授也表示，“游戏是内容行业，只要有耐心，内容行业是很难被垄断的。”

说到底，游戏行业的长期竞争落到实处，终究还是要靠产品和运营。据悉，最快今年上半年，字节跳动的自研游戏就可能上线，届时且看该产品的具体表现。

5G云游戏成2020最热风口？

2019年被称为5G元年，2020年则被认为是云游戏爆发的一年。所谓5G云游戏，其运行将从用户端转移至云服务器端，用户的游戏设备不需要任何高端处理器和显卡，只需要基本的视频解压能力就可以。简单地说，就是在5G时代，不论用户的手机配置如何，都可以流畅地访问和使用云游戏。随着5G商用时代的到来，5G云游戏的市场潜力也被各大游戏厂商关注。

在国外，微软已经推出了Project XCloud云游戏项目，索尼在PS4基础上推出了PlayStation Now，谷歌上线了Stadia云游戏平台。

在国内，包括腾讯、网易在内的头部游戏厂商均在进行云游戏的探索。具体到A股，世纪华通、三七互娱、完美世界等都在积极布局。

今年1月，三七互娱宣布和华为签订合作协议，双方将派出资深技术专家，成立“云游戏技术方案联合攻关小组”。据悉，三七互娱旗下首款云游戏已在开发当中，未来将登陆华为云游戏平台。

4月，世纪华通旗下子公司盛趣游戏和咪咕互动宣布，双方共建的云游戏工作室擎云工作室正式落地，首个项目《热血传奇》原生云游戏版启动，成为业内首个试水原生云游戏的网游产品。

完美世界在2017年即开始云游戏研发，其在财报中表示，目前旗下多款游戏产品登录包括三大运营商、头部手机硬件厂商在内的多个云游戏平台，同时还在积极布局原生云游戏的研发。

App Annie大中华区负责人戴彬向TechWeb表示，云游戏最核心的价值是将主机游戏的品质带到普通终端上，这个市场发展起来的话，对主机游戏是一大利好，也会将大批硬核玩家吸引到主机游戏上来。但这不太容易实现。

首先，云游戏的发展需要整个产业链支撑，而在亚太市场，主机游戏是一个很小的市场，产业链会发展到什么程度，现在来看还是问号。即便是在欧美市场，云游戏现在也不是主流，更像是介于主机游戏和手游之间的一个品类。

其次，现在整个娱乐市场，用户的时间是越来越碎片化的，而云游戏是很大的作品，需要人花费时间沉浸其中。App Annie发布的《决胜95后》报告显示，95后花在游戏APP上的时间已经比他们年长的人群少了30%。

最后，5G还没有大面积普及，常常会有网络不稳定或网络延迟的情况，这也会影响云游戏的使用体验。

董振也表达了相似的看法，他认为，“目前来看云游戏的市场仍旧处于一个初级阶段，因为目前国内在云游戏布局整体进度较少，还在试水，虽然有部分大厂开始云游戏的运营，但是目前来看对用户吸引度并不是特别高。”

不过，随着5G的发展，云游戏仍有很大的发展潜力。“这个市场肯定会有发展的，不会是一个纯概念，云游戏在技术上有其合理性，产业链跟上之后，是有机会挑战目前游戏市场格局的。”戴彬说到。