Steam上架奇葩游戏：每卖出一份开发者就喝一杯水

IT之家4月20日消息 Steam现已上架《Each Sale I Drink a Glass of Water（每卖一份我喝一杯水）》游戏，游戏的内容正如名字所说，每次有人购买时，开发者都会拍摄自己喝一杯水的视频，并添加到游戏中，每周五更新。

IT之家了解到，这款游戏将于5月1日开售，开发人员为Bmc Studio，游戏不支持中文。Bmc Studio在Steam上有多款奇葩游戏，以视频为主。

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