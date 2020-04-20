Steam上架奇葩游戏：每卖出一份开发者就喝一杯水

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家4月20日消息 Steam现已上架《Each Sale I Drink a Glass of Water（每卖一份我喝一杯水）》游戏，游戏的内容正如名字所说，每次有人购买时，开发者都会拍摄自己喝一杯水的视频，并添加到游戏中，每周五更新。
IT之家了解到，这款游戏将于5月1日开售，开发人员为Bmc Studio，游戏不支持中文。Bmc Studio在Steam上有多款奇葩游戏，以视频为主。
Steam链接：点此访问
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有