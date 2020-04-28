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艺卓推出22.5英寸小屏显示器：16:10比例，全白配色

2020/4/28 14:45:11来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月28日消息 根据艺卓的官方消息，艺卓宣布推出 22.5 英寸 FlexScan EV2360，官方称这款无边框液晶显示器适用于交易室、后勤办公室和控制室等商业环境，将于5月上架。

IT之家了解到，艺卓FlexScan EV2360 采用 22.5 英寸的 IPS 面板，是艺卓最小的超窄边框型号。这款小体积显示器的宽度仅为 499 mm，原生分辨率高达 1920 x 1200。与全高清（1920 x 1080）分辨率的传统显示器相比，可多显示 11% 的内容。

艺卓采用独有的 EcoView 技术来降低能耗，无需终端用户的其他干预。EcoView Optimizer 2 根据屏幕上显示的内容微调亮度和增益间的平衡实现节能。Auto EcoView 功能会根据环境光的变化自动调节屏幕亮度，在减少眼睛疲劳的同时降低能耗。通过这些技术，将额定功耗降至仅为 11 W ，与在最高亮度时显示相比，能耗降低高达 40%。

外观方面，EV2360 白色款机型配套白色线缆，FlexScan EV2360 配有三个输入端口：DisplayPort、HDMI 和 D-sub。还安装了两个 USB 3.1 Type-A 端口和一个耳机插孔。支架可调高度为 140 mm，支持35° 上倾角/ 5° 下倾角，344° 水平转动、90° 垂直转动。

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关键词：艺卓显示器

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