戴尔 XPS 15 9500 / 17 9700 技术规格泄露：RTX 2060 + 意外曝光英特尔 i9-10885H

IT之家4月28日消息 据Videocardz报道，法国戴尔官网短暂上线了戴尔 XPS 15 9500和XPS 17 9700，详细的产品介绍、技术配置参数和图赏均被泄露，其中出现了此前未公布的英特尔酷睿i9-10885H处理器。

XPS 17是戴尔XPS系列首次推出的17英寸屏幕的笔记本，XPS 2020系列屏占比非常高，几乎做到了真正的四边等宽窄边框。XPS 17 9700屏幕比例为16:10，最高可选分辨率为4K的触控屏，并且色域为100% AdobeRGB，亮度为500尼特，另有1080+屏幕可选，100%+sRGB，除分辨率和色域不同外，屏幕其他参数相同。

XPS 17 9700 可选的处理器包括已发布的i5-10300H、i7-10750H和i7-10875H，但最高的处理器可选项并非此前爆料的i9-10980HK，而是首次见到的i9-10885H。曝光数据显示，该处理器为为8核心，三缓为16MB，基频2.4GHz，最大睿频频率为5.3GHz，以上数据与i9-10980HK一致，暂不知是否为同款处理器。

XPS 17 9700可选配的独显有英伟达GTX 1650 Ti-4G和RTX 2060-6G，两者均采用GDDR6显存。

其他方面配置，XPS 17 9700最高可选64GB DDR4-2933MHz双通道内存，2×2TB M.2 PCIe 3.0×4 SSD；无线网卡可选Killer AX7650w和AX500-DBS，均支持Wi-Fi 6和蓝牙5.1；电池可选3芯56Wh锂电池或6芯97Wh锂电池。

接口方面，XPS 17 9700拥有4个雷电3（兼容USB 3.2 Gen2）接口，并且还配备了SD卡读卡器和3.5mm耳麦接口，以及一个安全锁孔。

XPS 17 9700机身尺寸为19.5×347.45×248.05mm，由于尺寸有所增加，导致该系列机型最大重量可达2.5kg。

相较而言，XPS 15 9500配置略有缩减，屏幕依然有4K和1080P两档选择，4K屏幕还支持HDR 400、178°可视角及杜比视界。

处理器可选项与XPS 17 9700相同，显卡仅有GTX 1650 Ti可选。可选的内存配置相同，但存储仅列出256GB SSD选项。

此外，XPS 15 9500在接口数量上比XPS 17 9700少1个Type-C接口，其中2个支持雷电3，1个仅支持USB 3.2 Gen2，其他接口数量和规格均相同，并且随机附赠一个USB Type-C转Type-A & HDMI 2.0适配器。

XPS 15 9500电池可选56Wh或86Wh锂电池，机身尺寸为18×344.72×230.14mm，最大重量为2.05kg。



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