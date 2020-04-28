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联发科今年第一季度实现净利13.7亿元，同比增长69.9%

2020/4/28 17:50:30来源：TechWeb作者：宋星责编：孤城评论：

4月28日消息，联发科今日发布了2020第一季财务报告。报告显示，联发科Q1合并营收为新台币608.63亿元（约合人民币143.7亿元），同比增长15.44%；实现净利新台币58.04亿元（约合人民币13.7亿元），同比增长69.9%

合并营业收入

联发科2020年3月31日结算之第1季营业收入净额为新台币608亿6千3百万元，较前季减少5.9%，较去年同期增加15.4%。本季营收较前季减少，主要因消费性电子季节性需求下降。本季营收较去年同期增加，主要因智能型手机产品市占率增加。

合并营业毛利与毛利率

本季营业毛利为新台币262亿3千7百万元，较前季减少4.6%，较去年同期增加22.2%。毛利率为43.1%，较前季增加0.6个百分点，较去年同期增加2.4个百分点。本季毛利率较前季及去年同期增加，主要因有利的产品组合。

合并营业费用

本季营业费用为新台币204亿3千5百万元(占营业收入33.6%)，前一季营业费用为新台币212亿6千6百万元(占营业收入32.9%)，去年同期则为新台币183亿4百万元(占营业收入34.7%)。本季营业费用较前季减少，主要因前季研发相关费用年底报销较高。本季营业费用较去年同期增加，主要因与营收成长相关的费用及研发投入增加。

合并本期净利、合并本期净利率与每股盈余

本季本期净利为新台币58亿4百万元，较前一季减少9.1%，较去年同期增加69.9%。本季本期净利率为9.5%，低于前一季之9.9%，高于去年同期之6.5%。每股盈余为新台币3.64元，前一季每股盈余为新台币4.03元，去年同期则为新台币2.17元。本季本期净利、本期净利率与每股盈余较前季减少，主要因本季营收较前季减少。本季本期净利、本期净利率与每股盈余较去年同期增加，主要因本季营收与毛利率增加。

公开资料显示，联发科是一家无晶圆厂半导体公司，专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域。其提供的芯片整合系统解决方案，包含无线通讯、高清数字电视、光储存、DVD及蓝光等相关产品。

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关键词：联发科财报

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