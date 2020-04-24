英特尔Q1营收好于分析师预期：同比增长23%，达198亿美元

4月24日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，英特尔公布了2020年第一季度财报。财报显示，该公司第一季度获得营收198亿美元，同比增长23%；获得净利润57亿美元，同比增长42%。

2020年第一季度的具体业绩：

该公司实现营收198亿美元，与去年同期的161亿美元相比，同比增长23%，高于分析师预计的187亿美元。其中，以数据为中心的业务营收同比增长34%，这是数据中心集团（DCG）强势带动的结果，该集团的营收达69.9亿美元，同比增长42.7%，这主要得益于Xeon客户端CPU的使用以及云服务营收的大幅增长；以个人电脑为中心的业务营收同比增长14%，达到98亿美元，超出了英特尔的预期，这是由于消费者和企业依靠PC在家中工作和学习，导致CPU供应和需求的强度有所改善。

该公司实现净利润57亿美元，与去年同期的40亿美元相比，同比增长42%；

该公司的每股收益为1.31美元，与去年同期的0.87美元相比，同比增长51%，同样高于市场预期的1.27美元。

2020年第二季度的业绩展望

英特尔预计，第二季度的营收为185亿美元。如果按照美国通用会计准则（GAAP）计算，该公司的每股收益为1.04美元；如果不按照美国通用会计准则（non-GAAP）计算，该公司的每股收益为1.1美元。

总结

该公司第一季度从运营中产生了大约62亿美元的现金，支付了14亿美元的股息，并用42亿美元回购了7100万股股票。

考虑到新冠病毒的大肆蔓延，英特尔在2020年3月24日宣布暂停股票回购，股息保持不变。该公司预计，将在情况允许的情况下恢复股票回购。