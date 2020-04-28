爆料：至少一款三星 Galaxy S21 将采用京东方 OLED 屏幕

4月28日消息，据国外媒体报道，三星Galaxy S21可能采用京东方的OLED屏幕。

据报道，该公司可能会在其下一代Galaxy S和Galaxy A系列智能手机中采用京东方的OLED屏幕。

市场研究公司DSCC称，三星目前正在与京东方洽谈，为至少一款Galaxy S21机型采购6.67英寸的柔性OLED屏幕。此外，该公司即将推出的旗舰产品Galaxy A91也将采用京东方的6.67英寸全高清+ OLED面板。

京东方成立于1993年，近年来已超越LG Display，成为全球最大的LCD电视屏幕制造商。作为显示技术领域的领导者之一，该公司在OLED显示屏方面取得了一些进展。据悉，该公司在中国投资了三条OLED生产线。

此外，京东方还为华为Mate 20 Pro和华为Mate X等手机生产AMOLED智能手机显示屏。据悉，该公司将生产第六代AMOLED显示屏，并将达到每月生产48000块的全产能。2019年，该公司的AMOLED智能机面板出货量排名第二，排名第一的是三星显示器公司。

外媒报道称，三星显示器公司可能会失去为苹果iPhone 12系列提供OLED屏幕的合同，因为苹果计划让京东方为其部分iPhone 12机型供应OLED屏幕。在过去三年，苹果iPhone所用的OLED屏幕主要由三星供应。