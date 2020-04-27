印度 Q1 智能手机市场排名：小米、vivo、三星、realme、OPPO 前五

4月27日消息，据外媒报道，市场研究机构Canalys发布最新数据显示，在2020年第一季度，印度智能手机出货量达到3350万部，同比增长12%。其中，vivo上个季度在印度的智能手机出货量首次超过三星。

图1：印度智能手机在今年第一季度出货量增长12%

Canalys的数据显示，在印度第一季度出货量最高的五大供应商中，小米的智能手机出货量为1030万部，位居首位，占据着30.6%的市场份额。vivo的出货量增长了近50%，接近670万部，首次超过三星位居第二，所占市场份额上升至20%。

三星的出货量下滑了13.7%，降至630万部，位居第三。realme以390万部出货量保持第四位，而OPPO以出货量350万部排在第五位。

图2：vivo智能手机印度出货量第一季度首次超过三星，成为第二大厂商

需要指出的是，在上述五大厂商中，realme则是OPPO的子品牌。如果两家份额相加，也将超过三星。这几家中国厂商拿下了72.6%的份额。

然而，Canalys分析师玛德胡米塔·乔杜里（Madhumita Chaudhary）称，vivo的胜利“苦乐参半”。该公司是印度板球超级联赛的主要赞助商，其在本季度的高销量主要得益于赛前增加库存计划。然而，3月底的意外封锁打乱了供应商的计划。随着联赛推迟以及线下渠道的大量库存被锁定，因此即使封锁解除，vivo也将很难快速售罄库存。

图3：2020年第一季度，印度智能手机品牌出货量数据

尽管如此，这些数据表明，vivo在印度的品牌影响力不断增长。而Realme出货量在过去一年中增长了200%。

Canalys预计印度智能手机出货量将在2020年第二季度暴跌，因为疫情导致的封锁将持续到5月3日，供应商在不久的将来需要努力应对供需两个方面的问题。

乔杜里补充说：“所有人的眼睛都盯着电视机，希望能尽快恢复正常。虽然印度部分地区解除了封锁，政府也制定了恢复战略，但工人的可用性在很大程度上依赖于开放各邦边界和公共交通，这对供应商和设备制造商来说将是个关键问题。而疫情导致的额外人力监管可能会减缓印度各地工厂的复工，进而直接影响产能。然而，消费者需求可能会更加强劲。在线渠道很可能成为赢家，因为公众对病毒的恐惧阻止了消费者在线下购买。”