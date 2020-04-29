港媒：京东据报在港提交上市申请，料集资逾265亿港元

4月29日早间消息，据香港信报报道，中概股回归本港再现新进展。路透旗下IFR引述知情人士称，中国第二大电商京东（JD.com）已以保密形式在港提交上市申请，拟第二上市，京东可能出售最多约5%的股份，预计最早在6月挂牌。

以京东目前在美国纳斯特上市市值为670亿美元（约5226亿港元）计算，即公司在港的集资规模预料可达34亿美元（约265.2亿港元）。美银、中信里昂及瑞银为主要安排行。

阿里巴巴（09988）去年底成功回流本港作第二上市，引发在美上市的中概股纷纷评估回归本港的可行性。中金曾发表报告，指有约19间在美上市的中概股符合条件回港第二上市，除京东外，还包括百度、网易、好未来、新东方及百胜中国等。

此前，据市场消息透露，京东（JD.com）已与包括瑞银及美银在内的投行接洽探讨在港第二上市，料会协助处理相关回流事宜。

券商中金早前发表报告，指有约19间在美上市的中概股符合条件回港第二上市，除京东外，包括百度、网易、好未来、新东方及百胜中国等。该行认为，中概股愿意回归香港或A股，主要考虑到业务发展有融资需要、增加股份流动性、靠近本土市场、能取得更好估值，以及在新中美关系下减少所需面对的监管风险。该行估计，该批中概股或有一部分甚至全部会在未来一至两年选择回归香港挂牌。假设每间中概股在港发行一成的新股，合计融资额可高达340亿美元（约2652亿港元）。