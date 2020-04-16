“不服从他就是不服从我”，揭秘刘强东大权背后的二号人物

自从2018年“性侵事件”曝光后，刘强东刻意降低了自己的曝光度。去年11月，刘强东因个人原因请辞第十三届全国政协委员获批，避开了一次非常重要的公开亮相的场合。

刘强东

不过，真正让人感觉他要隐居幕后的是他不断卸任京东系高管职位。据不完全统计，刘强东仅在2020年已卸任近50家京东系公司的高管职务。

大权在握

根据京东最新向美国证券交易委员会(SEC)提交的20-F年报，刘强东持有15.1%的京东股份，但是他的控制权通过加权投票权被放大，拥有78.5%的投票权，可以说“一手遮天”。

据路透社此前报道，按照京东规定，只要刘强东还是董事，京东董事会就无法在他缺席的情况下作出有约束力的决定，除非他出席，不管是亲自出席还是通过电话会议。

刘强东持有78.5%的投票权

如果刘强东缺席，京东董事会只能在他允许或生病的情况下作出决定。京东公司条款中明确排除了“在他意志受到任何限制”允许董事会做决定的情况，这意味着刘强东即便在牢里也保持对京东控制权。

但是，刘强东“一手遮天”的坏处在于，如果他出了什么事，京东就没有办法正常运营了。

“二号人物”浮出水面

在刘强东卸任的一系列京东系高管职务中，有一个值得关注。4月初，京东的运营主体——北京京东世纪贸易有限公司发生工商变更，刘强东卸任法定代表人、执行董事、总经理，徐雷接任执行董事、经理和法定代表人。

徐雷是谁？京东零售集团CEO。在这次新冠肺炎疫情危机中，刘强东把带领公司度过这一自公司创建以来最大危机的担子交给了徐雷。徐雷掌管京东核心零售业务，创办了回应阿里“双11”的“618”年中购物节。

刘强东正逐步把更多权力下放给徐雷。自2019年以来，徐雷率领京东代表团参加达沃斯经济论坛，并且在本月取代刘强东成为京东运营主体京东世纪的法定代表人，越来越像刘强东的潜在接班人。

过去十年，徐雷一路高升，在2019年正式成为京东主要零售业务的负责人。他被视为刘强东亲自挑选带领公司进入“超零售”(hyper-retail)未来的人选。所谓超零售指的是，在增强现实(AR)等技术支持下，实体零售和线上零售的界限已经变得模糊。京东依靠自主仓库和送货人员度过了中国疫情危机，不过这种成本昂贵的运营模式受到了对手和分析师的质疑。

成名作：618购物节

徐雷生在部队大院，长在部队大院，很早就决定在销售和营销上采取不同的策略。直到现在，他依旧保持着那种叛逆的性格，左臂上刺着纹身，带着耳钉，喜欢滚石乐队的激情。

徐雷

在联想、好耶广告度过了自己的早期职业生涯后，徐雷在2009年加盟京东负责当时刚刚开始发展的网上商城的营销。随后，徐雷曾经离开两年时间，去经营品牌鞋的优购网担任首席营销官。2013年，徐雷回归京东，负责京东零售网站的大改，放弃了沿用多年的360buy名称，推出了现在大家熟悉的小狗吉祥物。

不过，徐雷的最大成功还是在于创办了属于京东的购物节，回击了阿里的“双11”。2014年，徐雷坚持主张创办京东自主购物节，但是这一提议遭到了激烈反对，因为京东高管们知道公司无法承受举办一个24小时购物狂欢节带来的压力，这会让其物流网络陷入混乱。例如在2019年，阿里快递合作伙伴就配送了逾10亿个包裹。

“当我提出这个想法时，大多数人都反对我。”徐雷回忆道。他的解决方案是，围绕着每年6月18日的公司成立纪念日把购物节拉长到几周时间，利用京东长期以来在电子领域的专业技术。于是，“618”购物节诞生了。阿里等其他对手也都在618购物节期间全力一搏。2019年，618购物节的销售额达到创纪录的290亿美元。

“不服从他就是不服从我”

投行伯恩斯坦公司驻香港分析师戴昊(David Dai)认为，刘强东并没有一个清晰的接班人计划，但是显然他现在已经找到了一个“二把手”。

的确，没有人预计刘强东会立即让出所有控制权，许多事情可能会在不够稳定的后新冠肺炎疫情时代发生变化。刘强东依旧通过双层股权结构稳稳地控制着京东。另外，腾讯和沃尔玛也持有京东股份。

但这也是投资者担心的。2018年，刘强东因为涉嫌强奸在美国被捕，并遭到明尼阿波利斯警方的调查。这一调查突显了京东的“关键人物风险”，迫使刘强东退出公众视线，伤害了京东在2018年的股价。

“2018年是京东过去十年的一个低谷，不管是业绩层面还是员工士气，”徐雷说，“我们没有取得任何重大突破。”

不过，徐雷的形象得到了进一步提升。2019年，他首次成为了618购物节的主角。就在徐雷当年获得晋升后的一次内部会议上，刘强东对他的高管们说：“如果你们不服从徐雷，就意味着你们不服从我。”

“我没有提出这一要求，我也不喜欢这种方式，”徐雷证实了刘强东的这一表态，“他可能有些着急，希望他的支持能够加快公司的转型。”

表面上看，京东似乎重回正轨。京东已经实现了自2014年上市以来的首次年度盈利，其销售额和用户数量增长的速度超出预期。京东此前预计，今年第一季度营收将至少增长10%。

“对于所有公司和行业来说，这次疫情给我们好好上了一趟现金流管理的课程，”徐雷说，“坦白讲，过去一二十年的中国，大家都习惯了快速业务增长。”

展望未来，徐雷想要引入新举措，帮助京东加快向一家以供应链为核心的全渠道零售商转型。不过在某些领域，京东还远远落后于对手。生鲜食品在此次疫情中非常抢手，但是京东布局较晚，其7Fresh生鲜超市在中国有大约20家门店。相比之下，阿里拥有上百家盒马鲜生门店。