黑鲨游戏手机2海外版获JoyUI 11更新，黑鲨2 Pro紧跟其后

IT之家4月29日消息 据黑鲨游戏手机官方推特消息，4月29日，黑鲨游戏手机2将迎来基于Android 10的JoyUI 11更新，4月30日，黑鲨游戏手机2 Pro也将获得此次更新。

5月6日开始，黑鲨将面向黑鲨游戏手机2系列所有用户推送JoyUI 11更新。

据IT之家报道，全新JOYUI11基于MIUI，拥有全局防误触、外设装备箱与游戏小窗等黑鲨独有游戏功能，由黑鲨游戏手机3首发。