华硕玩家国度：虚拟形象“RO姬”正式出道

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IT之家4月29日消息 根据华硕电脑中国区总经理俞元麟Tony的消息，虚拟形象“RO姬”正式出道，RO姬未来会拥有特定产品的相应不同皮肤和形态，官方也会补足设定，增加新的造型和姿态甚至装备。
视频演示：
俞元麟在回复网友时表示，未来将推出RO姬手办。
IT之家曾报道，华硕不久前推出的天选游戏本也采用了二次元的设计元素，天选的品牌代言人为“天选姬”，与“RO姬”的风格不同。
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