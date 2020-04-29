内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

华硕玩家国度：虚拟形象“RO姬”正式出道

2020/4/29 19:47:03来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月29日消息 根据华硕电脑中国区总经理俞元麟Tony的消息，虚拟形象“RO姬”正式出道，RO姬未来会拥有特定产品的相应不同皮肤和形态，官方也会补足设定，增加新的造型和姿态甚至装备。

视频演示：

俞元麟在回复网友时表示，未来将推出RO姬手办。

IT之家曾报道，华硕不久前推出的天选游戏本也采用了二次元的设计元素，天选的品牌代言人为“天选姬”，与“RO姬”的风格不同。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华硕RO姬

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    