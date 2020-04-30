小扎警告不要过早重开公共空间，或致疫情二次爆发

北京时间4月30日早间消息，据外媒报道，Facebook首席执行官扎克伯格周三警告称，过早重新开放公共空间“几乎可以肯定”将会导致新冠病毒的继续爆发，并带来不良的经济后果。

扎克伯格在公司第一季度财报电话会议上称：“虽然目前的就地避难政策（shelter-in-place）导致了巨大的社会代价，但我担心，在采取就地避难行动的比率达到最高水平之前，过早地重新开放某些地方，几乎可以肯定将会导致疫情的再次爆发，并恶化民众的长期健康和经济状况。”

扎克伯格还说：“疫情已经对我们的业务产生了重大影响。我仍然非常担心，这场卫生紧急事件以及由此带来的经济影响将比人们预期的时间更为长久。”

在扎克伯格发表上述言论之际，一些州正在考虑是否重开因新冠病毒流感大流行而被迫关闭的企业。

美国疾控中心和白宫已经制定了一些指导方针，供州政府官员在决定重开企业时遵循，但他们表示，企业重开的最终决定权是在各州手里。目前，包括乔治亚州、南卡罗来纳州、密西西比州和蒙大拿州在内的几个州已经放宽了社交隔离限制，允许健身房、餐馆和零售商重新开业。

根据约翰霍普金斯大学汇编的数据，截至周三，美国已报告超过100万例新冠病毒病例，至少58968人死亡。