特斯拉：手握81亿美元现金，足以应对疫情

4月30日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，电动汽车制造商特斯拉发布了2020年第一季度强劲财报。财报显示，特斯拉第一季度营收为59.85亿美元，每股收益为1.24美元，都超出了华尔街预期。正如特斯拉此前披露的那样，该公司目前坐拥81亿美元现金，这应该有助于其应对新冠疫情的影响。财报发布后，包括特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）和首席财务官扎卡里·科克霍恩(Zachary Kirkhorn)等高管与分析师举行了电话会议，回答围绕该公司未来规划、新项目进展以及疫情影响等问题。

以下为特斯拉2020年第一季度财报电话会议实录：

马斯克首先上台致开幕词，他提到了Model S和Model X的续航里程有所增加。马斯克表示，Model S测试时的续航里程可达640公里，但最终损失了2%的续航能力。

马斯克还谈到了特斯拉汽车的红绿灯和停车标志控制功能。他对此非常乐观，表示该功能开发进展迅速。每次使用该功能都会进一步训练特斯拉的神经网络。马斯克说：“我非常有信心，到今年年底，当你开车从家里到办公室时，只需最少的干预。”

马斯克表示，尽管市场持续逆风，而且遭遇季度性疲软，但特斯拉仍能够盈利。弗里蒙特工厂第一季度的Model Y产量增加速度快于Model 3投产前两个季度的速度。Model Y也能迅速实现盈利，这是以前从未发生过的。

马斯克还谈到了Model Y的两件式铸造设计，这将使生产更加优化，同时节省重量和成本。他还提到了Model Y热泵的引入，这有助于Model Y在比Model 3体型更大的情况下保持其行业领先的续航能力。马斯克称，客户对Model Y的接受程度非常高。

总而言之，特斯拉将继续在上海和弗里蒙特工厂全速生产Model Y，柏林工厂建成后也将生产这款车型。马斯克轻描淡写地表示，这是一个前瞻性的声明，尽管他表示，到明年，他相信特斯拉每年可以拥有100万辆汽车的产能。

柯克霍恩登台，他首先强调了Model Y如何在推出时就能盈利，这是特斯拉过去没有做到的。柯克霍恩表示，特斯拉没有看到联邦监管信用到期带来太大影响。Model 3在中国的生产也进展顺利。

话虽如此，柯克霍恩提到，特斯拉确实遇到了一些逆风。生产效率仍然很低，比如太阳能屋顶V3产能提升较慢。但柯克霍恩称，上海Model Y生产和柏林工厂建设正步入正轨，目前，上海工厂已经恢复全面运营。

分析师问答环节

分析师首先问及全自动驾驶（FSD）订阅的可能性。马斯克表示，购买FSD作为未来投资具有重要意义，特斯拉对其长期价值充满信心。柯克霍恩对此表示同意，但他表示，订阅模式可以允许车主分摊此类选项的费用。马斯克说：“我们的目标是为客户做最好的事情。”

第二个问题与中国补贴有关，目前国产Model 3仍未满足补贴条件。马斯克宣布，特斯拉将降低中国标准续航版Model 3的价格，使该车能够满足政府补贴的要求。柯克霍恩补充说，上海工厂生产这款车的成本已经低于弗里蒙特，而且仍有机会进一步优化。

第三个问题涉及到新冠疫情，以及特斯拉如何度过这次危机。马斯克表示，特斯拉正专注于投资改进和开发其产品。目前存在不确定性，道路依然坎坷，但“长期前景极其良好”。柯克霍恩也称，特斯拉的数字能力实际上能很好地应对疫情爆发带来的挑战，该公司采用了非接触式送货和其他类似的举措。他说：“对大多数人来说，他们宁愿去看牙医也不愿买车。但对特斯拉来说，买车就像从苹果的应用商店或亚马逊订购东西一样容易。”

第四个问题与电池日有关。马斯克说，在电池日那天会有很多令人兴奋的消息要宣布。他表示，这可能是特斯拉历史上最令人兴奋的一天。对于FSD的商业化，柯克霍恩解释说，在北美，特斯拉从7000美元的FSD售价中大约可获取半数收入，而另一半则专门用于更多的功能开发。司机辅助驾驶系统Autopilot的递延收入略高于6亿美元。马斯克指出，Autopilot和FSD作为应用内购买也有巨大的未开发潜力。看起来订阅模式确实正在被开发中，至少对现有客户来说是这样。

第五个问题与特斯拉的下个超级工厂计划有关。马斯克表示，这将在接下来的三个月内做出决定。他确实曾暗示，有可能在美国建设下一个超级工厂，可能用于生产电动皮卡CyberTruck。也许这家工厂也会生产半成品，考虑到弗里蒙特工厂已经开足马力生产Model S、Model 3、Model X以及Model Y车型，这是有意义的。

第六个问题是太阳能屋顶增产和2021年的预测。马斯克指出，在新冠疫情导致停摆之前，特斯拉的太阳能屋顶增产计划实际上看到了很大的动力，他仍然对这款旗舰产品的未来持乐观态度。马斯克说：“我相信，也许到今年年底，我们可能会每周安装大约1000套。需求不错，生产也未受到太大影响，最大的挑战在于安装。安装太阳能屋顶是最困难的部分，每周有1000个团队安装1000套屋顶。”

第七个问题涉及特斯拉进军住宅HVAC（供暖通风与空气调节）业务的计划。马斯克指出，特斯拉在Model S和Model X上实际上已经做得很好了，因为这两款车都有医院级的过滤器。他还提到，特斯拉的HVAC可以是集制水、热水器和暖通空调于一体的设备。马斯克还重申了对该公司电池存储解决方案的需求。他表示，特斯拉至少在2020年对其电池存储系统有足够高的需求。

摩根士丹利的分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）提出了第八个问题，询问了今年4月份特斯拉流动资金的最新情况。柯克霍恩表示，他没有太多信息可以补充，但他强调，特斯拉有超过80亿美元的现金。他还重申，由于受疫情影响，特斯拉现在有更多的库存。

马斯克承认，他对弗里蒙特工厂持续关闭感到有点儿担忧。他在推特上重申了其最近引发争议的观点，并批评了旧金山湾区正在进行的封锁行动。马斯克确实表示，目前正在关闭的不仅仅是特斯拉，其他公司现在也处于危机之中。当被问及向立法者传达如何处理疫情危机的信息时，马斯克表示，他认为应该允许人们离开住宅。尽管他用了许多精挑细选的词语阐述自己的观点，但这些都将是非常有争议的声明。

Baird分析师本·卡洛(Ben Kallo)询问了第九个问题，即特斯拉电池策略。马斯克和柯克霍恩都没有给出具体信息，称特斯拉没有具体的电池型号，不过细节将在电池日讨论。

Loup Ventures分析师吉恩·芒斯特（Gene Munster）提出第十个问题，询问Tesla Network和该公司的自动驾驶出租车战略。马斯克表示，要推出这样的功能，还需要进行大量测试。马斯克讨论了特斯拉如何推出新的Autopilot和FSD功能。他强调，每个功能都经历了几个阶段，从模拟到EAP再到广泛发布。

马斯克确实表示，他希望FSD的全部功能能在今年年底前发布。在此之后，剩下的只是完善系统的问题。最初的自动驾驶出租车服务可能会有人类司机监督车辆。但有了更多数据，特斯拉可以向监管机构提出一项完全自主的叫车服务。马斯克希望明年能在特定程度上实现这一目标。

New Street Research分析师皮埃尔·费拉古(Pierre Ferrau)要求特斯拉提供毛利率的最新情况。柯克霍恩表示，当特斯拉考虑利润率时，也会囊括贷款、负债等因素。弗里蒙特和上海工厂停产、效率低下也拖累了特斯拉的利润率。柯克霍恩指出，尽管销量较低，但特斯拉的毛利率全面走强。

费拉古接着提出了一个关于能源储存的问题，以及为什么总是供不应求。就像在这次财报电话会议上提出的其他电池问题一样，特斯拉技术副总裁德鲁·巴格利诺(Drew Baglino)指出，这个问题将在电池日得到回应。

由于马斯克发表的新冠病毒疫情评论存在很大争议，这次财报电话会议的气氛稍嫌激烈，但除此之外，特斯拉继续强调，该公司正在朝着优化运营的方向前进，从生产到向消费者交付新产品都是如此。