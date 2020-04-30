马斯克解读特斯拉一季度财报：中国生产成本持续降低

北京时间4月30日早间消息，特斯拉汽车今天公布了2020财年第一季度财报。报告显示，特斯拉汽车第一季度总营收为59.85亿美元，比去年同期的45.41亿美元增长32%；净利润为6800万美元，相比之下去年同期的净亏损为6.68亿美元；归属于普通股股东的净利润为1600万美元，相比之下去年同期归属于普通股股东的净亏损为7.02亿美元。特斯拉第一季度业绩超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价飙升逾10%。

财报发布后，特斯拉CEO埃隆·马斯克，首席技术官杰弗里·B·斯特劳贝尔和CFO扎奇·柯克霍恩对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

机构投资者：大多数特斯拉车主都还没有购买或者体验过完全自动驾驶，尽管大多数他们驾驶的特斯拉车辆都安装有必要的硬件系统，公司有什么办法加速特斯拉完全自动驾驶系统的应用，并且深入使用特斯拉的数据优势？比如公司是否考虑过将完全自动驾驶列为付费使用服务？

埃隆·马斯克：我们会将完全自动驾驶列为付费使用服务，大概可能要年底实现吧。我们认为完全自动驾驶服务是值得车主购买的服务，其实这项服务更像是一项投资，未来将给予车主非常不错的回报，买了之后绝对不会觉着后悔。

扎奇·柯克霍恩：实际上我们推出的通过贷款或者租赁实现完全自动驾驶服务的预购，让消费者承担这项服务的成本降至最低，并且实现了服务的保值。我知道很多车主购买的特斯拉车辆上没有预先安装该服务，通过我们的金融服务也可以摊薄他们的使用成本。

埃隆·马斯克：我们努力提高用户的满意度，这也是我们的目标，必将为特斯拉创造长期价值，维持用户的忠实度。

机构投资者：中国近期宣布调整新能源汽车补贴项目，特斯拉车型不再符合补贴资格，公司降低中国工厂的生产成本还有多大空间？节省下来的成本多大程度上能转化给客户，让他们享受到补贴资格？

埃隆·马斯克：我们在降低中国工厂生产成本上进展迅速，公司很高兴在此宣布，特斯拉Model 3标准续航版本将于中国时间明天降价，也就是加州时间的后天。降价后的价格将会符合补贴条件。同时我们相信该车型能保证更高的毛利率。

关于生产成本，一季度在上海工厂的生产车辆成本已经低于弗里蒙特工厂，而且还有更多成本节省空间，例如随着车辆增长而固定成本会得到稀释的情况已经在二季度出现，预计这种情况会在全年得以延续。供应链本地化尚未完成，这也是降低成本的机会。我们将继续降低成本和价格，同时扩大利润率。