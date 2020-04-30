滴滴加入多城市消费券计划，首期派发一亿元

4月30日消息，滴滴今日发布公告，随着疫情防控形势持续向好，复工复产正在有序进行。为了促进消费潜力释放，一些城市相继出台扩大消费的政策措施，发放消费券便是其中之一，希望帮助部分受疫情冲击较大的行业加快恢复。

滴滴表示也陆续加入各地消费券派送计划，首期将派发总额超过一亿元的出行优惠礼包，希望帮助用户出行更加安全和实惠。疫情尚未完全结束，各地情况也不尽相同，滴滴希望用户合理安排出行，减少聚集。

在天津，天津市网信办、文明办和滴滴滴滴共同发起，商务局和工商联同时参与，发放总额1500万元的出行优惠礼包，包括滴滴快车券和出租车券。在成都，滴滴与成都市商务局合作，投入2000万元发放出行优惠礼包，可用于滴滴快车和优享。在广州，滴滴与广州市商务局、海珠区政府合作派发出行优惠礼包，总额为2500万元。

在河北、厦门、长春、重庆、南京、青岛、嘉兴、绍兴、郑州、贵阳、绵阳等地，滴滴也已经或即将向当地用户派发出行优惠礼包。以河北省为例，滴滴和河北团省委等联合推出“助力复工复产、释放壮大消费”活动，向河北全省用户和疫情防控青年志愿者，发放总额820万元的消费券，其中包含滴滴网约车和青桔单车、电单车优惠礼包共720万元。

相关优惠礼包，用户可通过滴滴出行APP当地页面或相关城市专属活动页面领取，具体可关注滴滴APP或城市活动。

更多城市的出行优惠礼包发放，滴滴也在计划中。滴滴旗下的网约车、顺风车、单车、代驾、租车、充电、加油、金融等业务，也将持续投入补贴和优惠，以保障出行需求，提高司机收入。

滴滴表示，希望在严格做好疫情防控工作的前提下，帮助城市复工复产提速扩面，促进消费回暖，助力服务业复苏，推动经济社会更快、更好恢复健康发展。