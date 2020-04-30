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华米Amazfit X手表有望8月份上市：3D曲面柔性屏，“早鸟价”149美元

2020/4/30 16:32:25来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月30日消息 去年8月份，华米推出了一款号称是“来自未来的手表”Amazfit X，Amazfit X搭载了12.5mm超高落差3D曲面玻璃，隐藏式压感按键，全金属一体式表身。为了实现3D曲面机身，Amazfit X采用了三段式主板，还配有在内部测试中可支持7天续航的弯曲锂电池。

官方称千万研发费用专属打造了2.07英寸柔性曲面屏，比尺寸相近的可穿戴设备屏幕显示面积大244%，拥有326ppi、100% NTSC高色彩饱和度和最高430nit屏幕亮度。

这款概念手表将在2020年上半年推出。据外媒的消息，目前该手表已经在Indiegogo上进行众筹，作为早鸟优惠，Amazfit X的价格为149美元（约合1050 RMB）。

据IT之家了解，Amazfit X智能手表支持九种运动模式，并提供久坐提醒功能，可测量血氧水平，拥有50米的防水性能，可以跟踪睡眠，监测压力水平。它的尺寸为22.6×13.6mm，重39克。支持蓝牙5.0 LE和GPS + GLONASS。Amazfit X的早鸟报价（优先购优惠价）为149美元，但实际价格为329美元。

据官方消息，Amazfit X智能手表有望在8月份上市。

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