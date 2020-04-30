北京移动：拦截骚扰电话业务全面升级，从运营商通信网络端实施拦截

中国移动北京公司（北京移动）近日推出了新一代骚扰电话拦截业务--“来电免打扰-高频骚扰电话拦截”，同时宣布，2016年推出的“来电卫士”业务将于2020年5月11日下线。

近期疫情防控取得重大成果，全社会都在忙于积极复工复产，全国“两会”也召开在即，北京移动于此时推出“来电免打扰-高频骚扰电话拦截”业务，对于网络环境治理和公众信息安全而言都具有重要意义。据介绍，与“来电卫士”通过来电信息窗提示用户骚扰电话的单一功能不同，“来电免打扰-高频骚扰电话拦截”业务充分利用了运营商网络优势，结合用户标记号码数据与通信网络拦截能力，从运营商通信网络端对骚扰电话实施拦截，既保障了用户接听电话的选择权，又实现了对骚扰电话的无感知主动拦截，相较于“来电卫士”业务,用户使用体验有明显提升。

用户订购“来电免打扰-高频骚扰电话拦截”业务后，电话呼入即会自动触发业务平台，平台根据用户设置的拒接骚扰电话类型、黑白名单等控制通话挂断或接通，从而在网络侧实现骚扰电话的拦截。用户还可以通过自主设置拦截类型、标记次数、黑名单、免拦截名单等个性化可选项，实现个性化的骚扰电话拦截。

此外“来电免打扰-高频骚扰电话拦截”业务微信版还可设置勿扰模式，支持通用、开会、开车、休息、上课、国外、度假等多种场景，用户可以自行设置勿扰模式生效时段、情景提示音、白名单等，实现个性化管理。微信版用户还可以随时查看拦截报告，也可自行设置报告生成周期，按时查看报告。

目前，北京移动用户可编辑短信“KTFSR”发送至10086免费开通“来电免打扰-高频骚扰电话拦截”业务；也可关注“北京移动来电免打扰”微信公众号免费开通。业务详情请致电客服热线10086或登录北京移动手机营业厅查询。