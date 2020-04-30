技嘉发布新款 Z490 主板：最高16相供电，搭载钽电容

IT之家4月30日消息 今晚技嘉召开新品发布会，推出了技嘉Aorus新款Z490主板，搭载英特尔Z490芯片组，支持英特尔十代酷睿桌面处理器。

IT之家了解到，技嘉Z490 XTRME采用了16相供电，并且采用了大量的钽聚合物电容。

全新的技嘉Z490主板散热升级，背板和散热模组使用了纳米碳涂层，整个散热模组的稳定度更高，Fin Array II散热鳍片设计也大大提高了散热效率，散热模组最高可降低32摄氏度。

全新的Aorus Z490主板将内存的线路藏在了PCB里面，官方称这样可以使内存运行时接收到更少的杂讯，进而更稳定，通过XMP内存速度可以轻松达到4800MHz。

技嘉指出，Aorus Z490搭配英特尔的i9-10900K 可以实现全核5.3GHz。

以下是技嘉Z490产品线各款型号的介绍：

▲Z490 Aorus XTREME

技嘉Z490 Aorus XTREME采用了16相供电和钽电容，接口包括10G和2.5G的有线网口和两个雷电3接口，支持WiFi 6和蓝牙5。

▲Z490 Aorus MASTER

技嘉Z490 Aorus MASTER采用14相供电和钽电容，内存支持到4800MHz。

▲Z490 Aorus Ultra

技嘉Z490 Aorus Ultra采用12相供电和钽电容，内存同样支持到4800MHz。

▲Z490 Aorus Pro AX

技嘉Z490 Aorus Pro AX同样是12相供电，搭载了2.5G网线接口支持WiFi 6。

▲Z490I Aorus Ultra

技嘉Z490I Aorus Ultra为ITX设计，8相直出供电，搭载钽电容，还采用了10层PCB板。

▲Z490 Aorus XTREME WaterForce

技嘉Z490 Aorus XTREME WaterForce是一款水冷主板，更适合超频玩家。

▲Z490 Aorus Ultra G2

技嘉Z490 Aorus Ultra G2是技嘉与G2战队联合打造的版本。