Redmi Note 9/Note 9 Pro发布：前者配Helio G85处理器

IT之家5月1日消息 除了小米Note 10 Lite之外，小米还在海外发布了Redmi Note 9以及全球版的Redmi Note 9 Pro Max，后者被称为Redmi Note 9 Pro。

Redmi Note 9

作为Redmi Note 9系列的第三款产品，Redmi Note 9带来了一块6.53英寸的IPS显示屏，分辨率为FHD+，左上角的1300万像素自拍摄像头采用了打孔设计。在背部拥有与Redmi Note 9S相同的4800万像素三星GM1主传感器，旁边还有一颗800万像素的超广角和两颗200万像素的传感器——一颗用于微距拍摄，另一颗用于深度数据，指纹扫描仪位于摄像头下方。

Redmi Note 9搭载全新的联发科Helio G85芯片组，拥有八核CPU和Mali-G52 GPU，提供3/4GB RAM和64/128GB存储版本。拥有一块5020毫安时电池，支持18W快速有线充电。手机将搭载Android 10系统，还带来了红外遥控，耳机插孔和NFC。

新款Redmi Note 9的3/64GB机型起售价为183欧元（约1414元），还有一款4/128GB的机型售价为230欧元（约1778元）。这款手机将有绿色、灰色和白色三种颜色可供选择，5月中旬开始销售。

Redmi Note 9 Pro（国际版）

国际版Redmi Note 9 Pro其实和印度用户所熟知的Note 9 Pro Max是一样的。采用6.67的FHD+ IPS显示屏，后置6400万四摄，搭载骁龙720G芯片组。绿色配色的设计稍有调整，采用了全新的双色配色，摄像头的位置也略有变化，指纹传感器依旧保留在机身右侧。

IT之家了解到，这款手机将提供6 / 64GB和6 / 128GB两个版本，具有绿色，白色和灰色配色。6/64GB版本的起价为247欧元（约1909元），而6/128GB版本的起价为275欧元（约2125元），5月中旬开始销售。