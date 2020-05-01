知乎发起恶意营销号专项整治行动，涉多类违规内容

5月1日下午消息，知乎今日发布《恶意营销号专项整治行动公告》，对相关违法违规的内容和账号，进行集中清查和严肃处理。

据其公告介绍，为进一步落实《网络信息内容生态治理规定》，按照国家和北京市网信办统一部署安排，知乎将开启为期两个月的恶意营销专项整治行动，本次清查的主要违规内容类型包括但不限于:

1、无中生有制造热点，引发社会恐慌； 2、冒用权威人士名义，发布谣言误导公众； 3、炮制耸人听闻标题，引发群体焦虑和不安； 4、恶意篡改党史国史，鼓吹历史虚无； 5、诋毁抹黑英雄烈士，消解主流价值观； 6、打色情“擦边球”，影响青少年心理健康。

知乎方面呼吁平台用户，如发现相关违法违规内容，可在问题、回答、评论、私信、收藏夹、文章、个人页面以及问题编辑日志找到「举报」按钮，对恶意营销行为进行举报。专项整治期间，知乎方面会定期公布处理情况，违规内容会被删除，违规账号也将被从严处理。

知乎表示，一直以来提倡分享真实的经历，对于伪造经历博取关注、不当获益的行为，一直使用非常严格的处罚标准，通常都会将帐号永久封禁，编造经历的内容全部删除。当时知乎方面还接到用户举报，有人恶意冒充他的帐号，使用一模一样的用户名和头像四处招摇撞骗。对此，知乎将“高仿号”强制修改用户名、头像等信息。

据官方消息，为进一步落实《网络信息内容生态治理规定》，按照国家网信办《关于开展网络恶意营销账号专项整治行动的通知》统一部署安排，北京市网信办将于2020年5月1日至6月30日开展网络恶意营销账号专项整治行动。

专项整治行动期间，北京市网信办将加大巡查检查力度，对整治效果不力的网站平台和问题严重、影响恶劣的网络账号，联合相关部门依法依规进行严肃处置。

北京市网信办还表示，依法打击网络恶意营销账号、净化网络环境，是全社会的共同责任。欢迎广大网民和社会各界积极参与，共同营造清朗网络空间。