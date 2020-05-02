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马斯克称“特斯拉股价太高”，SEC拒绝置评

2020/5/2 5:40:17来源：新浪科技作者：唐风责编：微尘评论：

特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）周五发布Twitter消息称，他认为该公司的股价“过高”，这番言论不仅导致特斯拉股价立即暴跌，而且可能违反了他在去年与美国证券交易委员会（SEC）达成的一项协议。

在马斯克发布这一消息以后的半个小时里，特斯拉股价大跌近12%。他还发布了其他几条Twitter消息，内容包括倡导“还人们以自由”、美国国歌的歌词和诗人迪伦·托马斯（Dylan Thomas）的诗句等，还称其将会售所有财产。

美国证券交易委员会拒绝就马斯克这番言论是否违反了双方和解协议的问题置评，特斯拉也尚未发表评论。

马斯克与美国证券交易委员会在一年以前达成和解，内容是他可以在遵守特定限制规定的前提下自由使用Twitter，而不必担心违反早先的一项法庭命令。根据协议，除了与特定事件或财务里程碑有关的内容，马斯克可以自由发布Twitter消息。根据2019年4月提交给曼哈顿联邦法院的这项协议，如果马斯克要发布与前述内容有关的Twitter消息，则必须先获得证券律师的批准才行。

举例来说，如果马斯克要发布与公司股票有关的Twitter消息，如买入或处置股票、非公开的法律或监管调查结果或决定等，则需预先获得批准。另外，其他需要预先获批的内容还包括任何关于公司财务状况或指引、潜在或拟议的合并交易、收购交易或合资企业、销售量或出货量数据、新增或拟议新增的业务线、以及任何需要向美国证券交易委员会提交Form 8-K表格的事件。

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关键词：特斯拉马斯克

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