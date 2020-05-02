特斯拉Model 3价格频繁波动，网友送上韭菜图

IT之家5月2日消息 昨天IT之家报道了特斯拉Model 3标准续航升级版降价的消息，具体来说，特斯拉将Model 3标准续航升级版价格由30.355万元下调至27.155万元。

特斯拉在降价的博文中表示：即日起（5月1日），中国制造Model 3标准续航升级版基础售价将会调整为人民币291800元，根据此基础售价计算，补贴后售价为人民币271550元。我们希望通过此次价格调整让更多中国消费者可以享受到更优性价比的特斯拉产品。同时，我们也会坚持直营的销售和服务体系，为车主提供卓越的服务。

不过IT之家发现，在这条微博以及4月30日预告的微博下方，很多网友苦笑，称自己被“割了韭菜”，还有网友直接送上了韭菜图，大家感受一下：

很多网友表示3月份提车的哭晕在厕所。IT之家了解到，特斯拉3月底曾催促Model 3标准续航版用户提车，而4月10日，特斯拉官方就宣布可以开始预定Model3长续航版，而长续航版在续航里程以及配置方面比原先的Model 3标准续航版有明显提升，但价格只增加了4万元。当时已经有一批网友高呼被割了韭菜，接着，5月1日，Model 3标准续航升级版又降价了2万多元，难怪好多3月提车的网友在微博下方表达怒气。